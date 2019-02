Sådan får vi mere lighed: Sæt momsen ned til fem procent på basale og grønne fødevarer

Grønt: Vi bør tænke på børnene og en grøn omstilling. Start med at give en momsnedsættelse på basale fødevarer og økologi til "Fattig-Carina" og til alle os andre.

Alle husker sikkert "Fattig-Carina", der for fem år siden var kontanthjælpsmodtager og eneforsørger med et budget på 5.000 kr. til mad og hygge om måneden. Carina anså sig selv for fattig. Hun pegede på, at hvis hun ikke er i stand til at invitere sin søn i biografen engang imellem, så mente hun, at man er fattig.

Med et budget på 1.000 kroner om ugen til leveomkostninger, må Carina i dag aflevere 200 kroner i moms hver gang, hun køber fødevarer for 1.000 kroner.

Derfor: Sæt momsen på basale fødevarer og alle økologiske produkter på butikkernes hylder ned til fem procent, så vil Carina have 150 kroner mere hver uge svarende til en skattelettelse på 7.800 kroner om året. Blå blok vil gerne have skattelettelser. Med en differentieret moms vil man også give lavindkomstgrupperne en skattelettelse med en mærkbar socialprofil - og dermed også bidrage til, at uligheden mellem rig og fattig mindskes.

Jan Sjursen, der er afgående formand for Rådet for Socialt Udsatte, har peget på, at antallet af fattige børn i 2017 er steget til 64.500. Jan Sjursen kalder det en sørgelig rekord. I blå blok taler man om, at det skal kunne betale sig at arbejde, idet man henviser til kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen.

Da momsnedsættelsen naturligvis kommer til at gælde alle, så er der tale om et indtægtstab for staten, som burde kunne findes ved større indtægter på det mersalg, som en grøn momsnedsættelse vil give mulighed for.

Skulle der komme til at mange finansiering, kan en klækkelig forhøjelse af tobaksafgifterne hjælpe pænt til.