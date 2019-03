Så uværdigt

Man skulle have det godt i den tredje alder, men jeg begynder da så småt at blive lidt nervøs for tiden, hvor jeg bliver endnu ældre. Den nervøsitet er jeg nok ikke ene om, for desværre hører vi flere og flere historier om, hvor dårligt det står til med ældreplejen, senest historien fra plejecenter Havebæk.

Først når man er blevet rigtig dårlig, er der en chance for, at man kan komme ind på et plejecenter (som burde være et plejehjem). Men ellers skal man være længst muligt i eget hjem, og hvor godt er det lige, for begge steder kan man have brug for hjælp, og den hjælp er ikke tilstrækkelig, for der er ikke tid nok til plejepersonalet.

Sagen fra Havebæk bør selvfølgelig undersøges til bunds, for den slags burde ikke kunne finde sted, og nogen må have ansvaret. Situationen for Poul Hansen har været både umenneskelig og uværdig, og jeg forstår til fulde de pårørendes frustration.

Det var en katastrofe, da Odense byråd holdt op med at tildele midler til ældreområdet i takt med den demografiske udvikling. Alle må i dag kunne se, at det skal ændres, og det kan ikke gå hurtigt nok kære byråd, for ellers kommer vi til at høre endnu flere historier om, hvordan de ældre ikke får den pleje og omsorg, som de burde kunne stille krav om.

Skal de ældre have et godt liv, så skal de behandles værdigt.