Så svinger OUH igen sparekniven over de ansatte

Som ansat på OUH gennem 26 år, er det nærmest blevet et ritual, at sparekniven svinges mindst en gang om året. Det betyder gentagende usikkerhed for personalet, for bliver man fyret eller bliver ens vilkår forringet?

Gennem årene har jeg oplevet, at vilkårene er blevet forringet mange gange. De seneste gange er den daglige arbejdstid blevet forkortet, således at det arbejde jeg havde otte timer til at udføre for 20 år siden, har jeg kun syv timer til dag. Det betyder to ting. Arbejdspresset er øget, der er ikke tid til at pleje patienterne i samme grad som tidligere. Sygeplejerskernes arbejdsmiljø, bliver også presset. Det betyder, at sygeplejerskerne får flere arbejdsdage i ugen, måneden og henover året, da der skal flere arbejdsdage til at nå den ugentlige norm, når man ikke må arbejde så længe af gangen. Det betyder også for fuldtidsansatte, at de med syv timers dage får flere 12-timers vagter om måneden, for at nå ugenormen på 37 timer. Deltidsansatte mister de selvbetalte fridage, så de nu arbejder fem dage om ugen.

Sidst men ikke mindst mister vi trygheden i weekendtilkaldene. Vi skal nu være alene i disse tilkald, hvor vi før var to. Folk tænker nok, hvad klager vi over? De løbende forringelser, hvor vi arbejder kortere tid, går tidligere hjem fra aftenvagter og får færre tilkald i weekenden, betyder at ledelsen barberer lønnen ned for den enkelte sygeplejerske. Jeg tjener fortsat mindre nu, end jeg gjorde i 2014. Selvom overenskomsten skaber lønforhøjelse, så udhuler OUH stille og roligt min løn.

Folk vil sige, hvorfor flytter du ikke? Fakta er, at den kompetenceløn man optjener i en afdeling, er OUH ikke villig til at betale for, når man skifter speciale. Så i realiteten starter sygeplejersken forfra lønmæssigt, når man skifter arbejde. Det er en indirekte stavnsbinding. Så når sygeplejerskerne klager sig skyldes det, at lønnen udhules indefra, og man ikke kan flytte sin kompetenceløn med sig. Jeg håber, at det vil øge forståelsen for, at sygeplejersker er almindelige mennesker, der også går på arbejde for at tjene til dagen og vejen. Det er svært at bevare optimismen, når arbejdsmiljøet presses, muligheden for god patientpleje formindskes og arbejdspresset øges. Alt dette i takt med at sygeplejerskerne oplever, at lønnen falder.