Så gør dog mere for de ældres behov

Ældre: Er der mon ikke andre end jeg, der undrer sig over, hvordan vi kan blive ved at høre om, hvor godt det går i Danmark økonomisk, samtidig med at vore ældre i stigende grad er dybt afhængige af, at de har pårørende, der kan hjælpe de ældre, så de kan få en bare rimelig tid som ældre?

De ældre, der ingen pårørende har, er helt overladt til at finde sig i, at deres pleje bliver ringere og ringere.

Vi taler om mennesker, der livet igennem har ydet deres, også økonomisk, til det velfærdssamfund, vi siges at have. De skal nu takkes med at få lov at sidde med en utrolig ringe daglig service. "Længst muligt i eget hjem", hedder det, men hvilken glæde er der i det, hvis hjælpen selv til svært svagelige ikke er til stede?

"Vi skal have et land i balance", siger statsministeren. Men der er jo ingen balance i udsagnet om, at det går så godt økonomisk og så, at de ældre ikke behandles på en måde, der svarer til det udsagn.

Det er helt ubegribeligt, at de ældes situation rundt om i kommunerne ikke allerede for længst er blevet et valgtema. For vi kan simpelthen ikke være bekendt, hvis vi ikke kan løse den opgave, det er, at passe vore ældre på en rimelig måde.

Vi har vidst i årevis, at antallet af stadig ældre ville vokse. Vi troede måske, at vores velfærd ville betyde, at de mange ældre, der blev ældre, ja, gamle, også ville blive mere raske og rørige. Men det ved vi nu, at det forholder sig ikke sådan. Det stigende antal ældre bliver faktisk stadig mere svagelige. Det betyder, at indsatsen må følge med, hvis vi stadig skal bryste os af vores velfærdssamfund.

Et er, at regeringen ikke kunne få flertal for en udligningsreform, som kunne sikre rimelige vilkår også i de områder, hvor skattegrundlaget er svagt. Det er faktisk ikke til at forstå, at der ikke i alle partier kunne være forståelse for at udligne den ubalance, der er i de økonomiske vilkår. En ubalance, der vel aldrig nogensinde har været større.

Men noget andet er, at det i den grad må undre og forarge, at regeringen ikke lægger sig mere i selen for at udtrykke forståelse for, hvordan situationen er, men stadig udtaler sig om, hvor godt det går. Forstår man dog ikke, at det føles som et slag i ansigtet på den borger, der rammes af en elendig ældrepleje og på de pårørende, som bliver erstatningen for den manglende omsorg? Men det føles også som et slag i ansigtet på den kommunalbestyrelse, som ikke kan få pengene til at række.

Vi har i landet en indenrigsminister, der er totalt fraværende og en ældreminister, som enten ikke må eller ikke tør udtale sig om de ringe forhold, som hun vel bedre end nogen må kunne vide er en skændsel. Hendes svar er alt for ofte, når hun stilles overfor et problem, at det er kommunernes eget ansvar, og det er jo sådan set sympatisk nok, for selvfølgelig er det i et lokalt folkestyret land sådan. Men det nytter jo ikke noget, hvis ansvaret er hult, fordi økonomien mangler. Og barokt nok synes der jo at være penge nok til mange andre tiltag, som burde have lavere prioritet, men som der måske er mere politisk power i.

I stedet for nu at dynge de mange økonomisk svagtstillede kommuner til med endnu flere opgaver med et oplæg om en sundhedsreform, burde regeringen meget hellere sikre, at kommunerne havde penge nok til at løfte de sundheds-og ældreopgaver, de allerede står i. Ellers har det jo ingen mening at tale om velfærd.