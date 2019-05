S-forslag om tjenestepligt for læger løser ikke lægemangel

Lægemangel: Det er nok de færreste mennesker, der drømmer om at blive tvunget til at arbejde langt væk fra deres bolig og familie - men det er præcis dét, Socialdemokratiet vil tvinge nyuddannede læger til. For at løse manglen på praktiserende læger i Vendsyssel, på Lolland og andre steder, vil man tvinge nyuddannede læger til at tage arbejde et halvt år, hvor der mangler almen praktiserende læger. Hokus pokus, så er alt godt.

Eller er det?

Nej, tjenestepligt kender man kun fra lande med autoritære styrer, f.eks Maos Kina, hvor læger blev tvunget ud på landet. Tjenestepligt er uhørt på det danske arbejdsmarked, som er kendetegnet ved fri bevægelighed af arbejdskraft og høj mobilitet. Læger er frivilligt lige så mobile som andre akademiske medarbejdergrupper, faktisk er vi de mest mobile, viser undersøgelser. Alt det burde være almen viden for socialdemokrater.

Tjenestepligt er tilmed en dårlig løsning, fordi der ikke er plads til alle udkommandererede læger: hos mange praktiserende læger vil man mangle de ekstra konsultationsrum, som tjenestepligten forudsætter. Der bliver derfor behov for en finansiering af ombygning af flere praksisser for overhovedet at få plads til læger, der ikke kan levere den ønskede kvalitet efter 1 år på arbejdsmarkedet. Det er spild af offentlige midler og de kommer ikke patienterne til gode.

Og så løser tjenestepligt ikke engang problemet med lægemangel i udkantsområderne. Det kræver nemlig, at der er en speciallæge til stede i en almen praksis, førend der kan ansættes en tjenestepligtlæge. Det er der ikke i mange udkantsområder i dag, og det ændrer tjenestepligten ikke på.

Så Socialdemokratiets plan om at tvangsudskrive læger til områder med mangel på praktiserende læger dur ikke. Den strider imod den danske model, den danske tankegang og danske demokratiske traditioner. Og så løser den i øvrigt ikke problemet.

Heldigvis er Socialdemokratiet også kommet med en anden idé (desværre uden at frafalde tjenestepligt-forslaget), nemlig at mere erfarne læger der er ved at videreuddanne sig til alment praktiserende læger, skal bruge et halvt år mere ude i almen praksis og mindre tid på hospitalet. Det giver mening, hvis uddannelsens kvalitet sikres, fordi disse læger kan løfte markant flere opgaver ude i klinikkerne, og så har de valgt almen praksis aktivt til.

Vi siger blankt nej til tjenestepligt og ja tak til at diskutere andre konstruktive forslag!