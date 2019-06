Rygning. Hvem står bag dette indgreb?

Læserbrev: De politisk korrekte ser gerne højere priser på tobak for at hindre de unge i at begynde at ryge. Jeg spørger derfor: Udover at åbne for øget grænsehandel, smuglerier og gøre livet mere surt for rygerne, hvad har man så tænkt sig at de ca. fire milliarder, som staten får ind på tibaksafgifter? Har man taget højde for, at nogen måske stopper eller ryger mindre?

Vil man bruge pengene på flere spor på motorvejene? En Als-forbindelse til Tyskland? En udligning af de store tab, som staten har haft på snyd og unddragelse fra vore medmennesker?

Interessant er det, at staten er formynderisk over for de unge, som man samtidig har tillid til og givet lov til at erhverve kørekort som 17-årige.

Endnu et godt eksempel på den omvendte Robin Hood: Vi tager fra de mange for at give til de få - denne gang for at tækkes dem, som for enhver pris vil være politisk korrekt, og som vil tvinge andre ind under deres holdninger.

Hvilke pengestærke personer står bag dette indgreb?