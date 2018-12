Rygestopkurser er godt, men bør ikke stå alene

Mange kommuner, herunder Odense Kommune, tilbyder alle kommunernes borgere et gratis rygestop. I Phillip Morris støtter vi visionen om at skabe et mere røgfrit Odense, men desværre tyder det på, at de mange tilbud om rygestop ikke nødvendigvis alene giver den forventede effekt. Sideløbende med rygestopkurser, højere afgifter på cigaretter og øget regulering i øvrigt, bør man også tale om strategier, der har fokus på at give den store del af rygere, som ikke ønsker at stoppe, bedre alternativer - med mindre risici end hvis de fortsætter med at ryge.

De rygere, der ikke ønsker at stoppe, vil fortsat ryge cigaretter, hvis ikke vi sikrer, at der er mindre skadelige alternativer, og at rygerne ved, at sådanne eksisterer. Derfor mener jeg, at vi bør tale meget mere om skadesreduktion.

Med skadesreduktion mener jeg en tobaksforebyggelsesstrategi, der gør en indsats for de rygere, der ikke ønsker at stoppe, ved at introducere dem for alternativer, der er mindre skadelige sammenlignet med cigaretter. Den forvirring, der møder rygerne omkring risici ved e-cigaretter og røgfri tobaksvarer, er enormt skadelig, idet mange rygere kommer til at tro, at det er ét fedt. At man ligeså godt kan holde fast i cigaretterne. Så det gør rygerne. Desværre.