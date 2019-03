Rygestop. Må jeg få 1000 kroner for at gå i motionscenter?

Odense Kommune vil give 1000 kroner til gravide rygere, hvis de vil stoppe med at ryge. Det er efter min mening en privat sag, om man vil ryge under sin graviditet og ikke noget, som en kommune skal blande sig i.

Alle gravide bliver orienteret både hos lægen, på sygehuset og af en jordmoder om de skadelige virkninger, som rygning har på fosteret, så der mangler ikke viden til gravide. Der findes også en mængde råd og midler til at mindske nikotintrangen på apoteket. Hvorfor skal alle, der tager cyklen til arbejde i stedet for bilen, ikke have 1000 kroner? Hvorfor skal vi ældre, der kommer i et træningscenter og træner to gange ugentligt, ikke have penge for at holde os sunde?

Hvem er det, der får sådanne ideer til en udvalgt gruppe borgere? Pengene kommer formentlig fra den fælles kasse, og der er brug for alle pengene til forsinkelse af letbanen, til ældre og børn og unge i kommunen i forvejen, så spar på overflødige nye udgifter. Tak.