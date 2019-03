Tak: Jeg har haft alle tiders afslappende uge. Om jeg har været på rejse? Nej, det har jeg ikke; jeg har såmænd været med min mand på sygehuset.

Det startede ellers dramatisk nok med udrykning og det hele. Men derefter sænkede roen sig.

Jeg kan simpelthen ikke rose OUH, afdeling N1, nok. Vi fik en helt enestående modtagelse, så alle de nerver, man får oparbejdet, inden man lander på sygehuset faldt helt ned.

Hver aften, når jeg kørte hjem, var alting på plads. Jeg havde fået svar på alle spørgsmål. Min mand fik de grundigste undersøgelser, og vi fik fuldendt besked om, hvad de havde vist eller ikke vist. Venlighed, imødekommenhed. Faglig ekspertise.

Jeg mødte min syge mand om morgenen, rolig, vasket, barberet, redt både i håret, og når det gjaldt sengen. Der var ryddet op på natbordet. Orden på det hele. Det hører til, at der ofte kom personale med rengøringsgrej og sørgede for den renhed, der fysisk kunne mærkes.

Det hele foregik i et tempo og en ro, som forplantede sig til os alle. Til trods for en ustandselig kørsel til undersøgelser eller diverse sundhedspersonale, der skulle tage alle mulige prøver.

Det var ikke, fordi der ikke var travlt. Det væltede såmænd ind med patienter, der skulle udredes og undersøges og holdes øje med. Og det skal jeg love for, der blev. Jeg fik et levende bevis for, at alt, hvad der overhovedet kunne tænkes at være skyld i nødvendigheden af en indlæggelse, blev undersøgt. Normalt ville man jo være bekymret, ja bange. Jeg var helt rolig. Jeg kunne jo se, de gjorde, hvad de overhovedet kunne.

Der blev udvist en respekt for patienterne og for de bekymrede pårørende, som var enestående. Det er ikke mærkeligt, at den ene undersøgelse efter den anden viser, at danskerne er glade for deres sygehusvæsen. Det passer fint med det, man hører sådan mand og mand imellem fra mennesker, der har været indlagt.

Jeg har tænkt: Kan man virkelig forestille sig, at man kan oparbejde så megen ekspertise og omhyggelighed på tværs af sygdomme lokalt, at man kan undgå at indlægge alle de mennesker, man forestiller sig? Navnlig i en tid, hvor der ydermere mangler læger og sygeplejersker lokalt. Hvordan skal man føle sig tryg ved det?

Det nye OUH får 700 sengepladser. Det gamle har ca. 1000. Det er svært for mig at forstå, at man regner med at kunne skære så meget ned på indlæggelser ved at satse på, at kommunerne kan magte at opvise den ekspertise, som vi oplevede på OUH. Kommunernes hjemmepleje er i dag slet ikke er gearet til at varetage opgaven overfor syge mennesker. Og heller ikke derfor gearet til at sikre, at mennesker ikke kommer til at fejle noget, der ikke bliver taget hånd om i tide og som derfor ender med indlæggelser. Det vil give alt for mange utrygge mennesker, inkl. de pårørende.

Til historien hører også, at den behandlende læge ringede efter at vi var kommet hjem for at sikre sig, at det gik som det skulle. Han pointerede, hvad vi skulle være opmærksomme på for symptomer i fremtiden og orienterede om, hvad vi i givet fald skulle gøre.

I dag har vi fået en fem sider lang genoptræningsplan, som også er sendt til kommunen. Den afsluttes med oplysning om, at hvis vi får problemer eller ting, vi er usikre på, så kan vi ringe til det og det nummer. Stor, stor ros!