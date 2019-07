Læserbrev: Mette Frederiksen skal roses for, at hun nu har indset, at hun ikke magter at styre landet selvstændigt. Den mand, der hele tiden har været inde i Mette Frederiksen, er nu sprunget ud. Martin Rossen skal som i enevældens tid styre alle ministrene inklusive Mette Frederiksen selv, som åbenbart ikke har tillid til de ministre, hun selv har udnævnt eller har fået anvist af bagmanden.

Mon støttepartierne vil sluge den kamel?