Røgfri. Flyt rygerne til mindre skadelige produkter

Synspunkt: Nyborg Kommune har en vision om at være helt røgfrie senest i 2030, og strategien for at opnå dette er netop sendt i høring og et borgermøde holdt d. 28. august. Her har flere virksomheder allerede meldt deres støtte til projektet. Det er en stor gevinst for den nationale kamp mod tobaksrygning.

Hos Philip Morris er vi helt enige i, at kampen mod rygning bør være en af de vigtigste sundhedspolitiske prioriteter overhovedet, og vi vil gerne tilslutte os de virksomheder, der støtter op om strategien, lokalt såvel som nationalt. Vi er dog alle nødt til at se i øjnene, at når mange danskere ikke ønsker at stoppe med at ryge, så er en indsats, der kun fokuserer på røgfrie miljøer, fremme af rygestop, forebyggelse og såkaldte forpligtende partnerskaber desværre ikke tilstrækkelig. Vi er nødt til at se på alternative løsninger, hvis vi vil tobaksrygning til livs.

Vi er nu i en situation, hvor næsten hver fjerde dansker ryger. Samtidig står vi, ifølge Sundhedsstyrelsen, tilbage med ca. 400.000 danskere, der ikke ønsker at stoppe med at ryge. Spørgsmålet er, hvordan vi både sikrer, at ingen unge i fremtiden ryger cigaretter, og samtidig får de rygere, der ikke ønsker at stoppe med at ryge, til at skifte fra cigaretter til mindre skadelige, røgfrie alternativer. Det kan være E-cigaretter, tyggetobak eller opvarmet tobak som IQOS. I Philip Morris er vi klar til at bidrage med vores del til løsningen.

Hvis vi skal skabe et røgfrit Danmark, bliver vi nødt til at flytte de ca. 400.000 danskere, der ikke ønsker at stoppe med at ryge, væk fra cigaretterne og over til mindre skadelige og røgfrie alternativer. De skadereducerende produkter er ikke risikofrie, men udsætter brugeren for færre skadelige stoffer end en cigaret.

Og lad mig understrege: Det allerbedste valg for dit helbred er ikke at begynde at ryge. Og ryger man, er det bedste, man kan gøre, at stoppe. Vil man ikke stoppe, så skift til et bedre alternativ. Den tilgang har allerede vist sig succesfuld uden for Danmarks grænser. I England har man haft succes med en målrettet indsats, der tager afsæt i skadesreduktion. Det bekræfter Public Health Englands seneste opgørelse fra juli 2019. Her viser tallene, at 2,8 millioner englændere bruger E-cigaretter, og at E-cigaretten er det mest populære redskab til rygestop.

Det er en udvikling, som vi bliver nødt til at tage ved lære af i Danmark, hvis vi skal nedbringe antallet af cigaretrygere. For faktum er desværre, at mange danske rygere ikke ønsker at kvitte smøgerne. Derfor bør man - sideløbende med indsatser for fuldt rygestop og øvrige tiltag - tillade meningsfuld information til danske rygere om røgfrie alternativer som eksempelvis e-cigaretter eller opvarmet tobak, der begge er beviselige bedre alternativer til den mere skadelige cigaret.

Vores konkrete målsætning er at indfri vores fælles røgfrie vision så hurtigt som muligt. Desværre ved både vi og myndighederne, at det vil tage tid, når ca. én ud af fire danskere ryger. Rammen for røgfrihed er sat til 2030. Mit ønske er dog, at vi når det inden 2030, men det kræver dialog.

Vi skal i fællesskab se på, hvordan forskning, produktinnovation og teknologiske fremskridt kan bidrage til at løse en af vores helt store samfundsudfordringer, og give 400.000 danske rygere bedre muligheder.

Lad os i fællesskab gøre Danmark røgfrit inden 2030.