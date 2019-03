Riskær passer som fod i hose

Valg: Klaus Riskær Pedersens entré i Folketinget efter næste folketingsvalg vil være uundgåelig med den kæmpestore skare. der som "fod i hose" passer på vælgerprofilen.

Klaus Riskær Pedersen har et cv, han står ved, trods bedrageridom. Selv om manden har fået og taget sin straf, benytter pressen enhver given lejlighed, hvor Klaus Riskær Pedersen bliver nævnt eller interviewet til radio, TV, aviser m.m. til at bringe hans fortid op som noget værre noget!

I 2019 kan Klaus Riskær Pedersen forvente at få en jordskredssejr (som Glistrup i 1973). Alene af den simple årsag, at han appellerer til den store vælgergruppe bestående af "snydetampe", der ikke er blevet dømt for de økonomiske, moralske eller ligefrem kriminelle handlinger og forseelser, som de har begået, ved forvaltning af dels offentlige midler, dels private midler, men med det ene sigte at fremme deres egne gevinstchancer. Her er lederskikkelser og andet "godtfolk" fra både det offentlige samt det private repræsenteret, indhyllet i begærets fortryllende spinderi.

Med Facebook, Google, Twitter samt andre sociale medier er der fulgt en opsigtsvækkende adgang til viden om eksempler, hvor personer med modstridende interesser har øgede muligheder for at bekæmpe og afsløre hinanden.

Journalister, eksperter (også de tvivlsomme) samt andre mikrofonholdere styrer taletiden og holder kun mikrofonen åben for de synspunkter, der fremmer deres egen sag.

Når der skues hen over det politiske spektrum i Danmark, må det konstateres, at smeder man ikke, mens "jernet" er varmt, så falder respekten fra vælgerne. Spørg blot Dansk Folkepartis Kristian Thulesen Dahl. Han er ude i mørket, der er ingen der lytter.