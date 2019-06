Riget fattes penge - hvor skal der spares?

Nu har vi snart valg, godt for det. Demokratiet længe leve. Når vi så har gjort vor pligt og sat et kryds, så kommer der nye folk på tinget. Kan vi så også vente, at det sejrende parti lejer et dyrt hotel, hvor de kan indlogere sig for at forhandle, mens vi andre forundret ser til? Har Christiansborg ikke lokaler nok til konstruktive samtaler? Det skulle jeg mene. Riget fattes penge, så der må spares på mangt og meget, men åbenbart ikke, når det gælder noget så alvorligt som en ny regering. Vi ser spændt til og håber på en fornuftig løsning. Ulykkeligvis synes vi, der har valgt dem ind, at de som oftest agerer som sløve padder, der er optaget af mærkesager, partiprogram og mudderkastning på anderledes tænkende. (Det er måske uretfærdigt, men det opleves ofte sådan).

Der er mange og meget store opgaver, der ligger og venter. Vi kan blot nævne børnene, de gamle, pensionsordninger, postudbringning og ikke mindst transport fra sted til sted. Lad os tage det sidste først: Hvorfor plastrer god agerjord til med mere asfalt, så titusinder af biler og flere til kan forurene luften med benzin? En langt mere miljøvenlig løsning ville være at gøre offentlig trafik brugervenlig. Tænk, hvis det var billigt - meget billigt - at tage tog og rutebil, og at disse kørte så ofte, som der var brug for dem - døgnet rundt. Var det økonomisk rentabelt for den enkelte at køre med offentlig transport, og hvis samme transport kørte regelmæssigt, så ville de fleste nok bruge det. Der kan læses mange aviser, ja bøger, på en togtur på en halv time, strikkes meget og føres gode diskussioner med medrejsende. Det er ikke spildt tid, som det er at holde i kø på motorvejen i en mere eller mindre stresset tilstand. Glem alt om hurtigere toge til fordel for langt billigere - og meget oftere til fordel for miljøet.

Et andet problem, som politikerne (det er dem med mudderet) passende kan tage op, er vort ulyksalige postsystem. Hvad med at glemme alt om det dødssyge system, der kører nu, og i stedet reorganisere det til noget, der ligner det gode kongelige postvæsen, vi havde for år tilbage. Er det fremskridt, at det hele sejler?

Kære jer på tinget: Tag arbejdstøjet på og samarbejd. Tænk nyt og stort om børnene, de gamle, de udslidte og de syge. Der er nok at tage fat på, så læg jeres små særstandpunkter væk og vælg samarbejde på tværs af partiskel og andre viderværdigheder til gavn for helheden. Politikere har sikkert visioner, men rækker det så langt som til at forestille sig en ny global krig, hvor intet kan fungere mere, som det plejer - på grund af for eksempel mangel på elektricitet og benzin.

En ny krig. Lad os ikke håbe, det sker, men vi har jo set det før, og det kan sagtens ske igen, og i den situation er vi meget dårligt stillet med al den asfalt til ingen verdens nytte. Skaf os en ordentlig infrastruktur, der kan fungere - også i krisetider. Gå sammen om de store opgaver og glem småfnidderet. Det ønsker jeg for det nye ting, og jeg tror, der er mange, der ønsker det samme.