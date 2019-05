Revy. Den bedste revy på Engen

Læserbrev: Vi var fire personer i Odense Sommerrevy, og vi syntes alle, at revyen var den bedste af alle de sommerrevyer, der har været opført på Engen. Vi morede os og havde en fantastisk eftermiddag med underholdning i absolut topklasse. Vi var alle enige om, at vi kun kan anbefale, at gå ind, se og høre skuespillerne underholde på fineste vis med hverdagens problemer.

Det var topunderholdning fremført af superdygtige skuespillere. Selv Sofie Lassen-Kahlke, der for første gang er med i en revy, gjorde det godt.

Efterfølgende har vi snakket med flere, der har været i teltet og se revyen, og alle har samstemmende kun haft rosende ord for revyen.

Gad vide, om den ikke igen i år bliver årets revy, for det fortjener den.