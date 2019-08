Rettelse. Brøndby-Braga på Eurosport 2

Læserbrev: Jeg skal beklage, at jeg var for hurtigt ude af starthullerne omkring Brøndbys kamp mod Braga i et læserbrev søndag den 11. august, da kampen blev vist på Eurosport 2.

Sjovt nok kom jeg til at tænke på karteldannelse; om vi aftaler indbyrdes, hvem der sender hvor?

Men det er jo nok bare mig, der har nogle slemme tanker, når TV3+ sender FCK-kamp, når kanal 6 sender FCM-kamp, og Eurosport 2 sender Brøndbys kamp. Personligt er jeg stået af i den der profitmaksimering for at kunne se de forskellige fodboldkampe. Hvis vi vil se alle europæiske kampe og landsholdet i fodbold, er vi nødt til at have hele pakken af tv-programmer for at være dækket ind.

Utroligt, at vi tv-seere skal holdes som gidsler i dette pengecirkus, men det er vel grunden til, at professionelle fodboldspillere kan få en årsløn på 50 millioner, eller mere - det giver ingen mening for omgivelserne. Det er trods alt et arbejde. Et arbejde de som regel elsker. Tænk hvis alle mennesker kunne sige det samme om deres arbejde.