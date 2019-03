Retfærdighed handler om andet og mere end bare at dele lige over

I 1943 sendte de danske biskopper et såkaldt hyrdebrev til de tyske myndigheder i protest mod forfølgelsen af jøderne. Brevet argumenterede med slægtskabet mellem jøder og kristne, det kristne menneskesyn og næstekærlighed, og med, at retsbevidstheden er en kristen forpligtelse, fordi "race og Religion aldrig i sig selv kan blive Anledning til, at et Menneske berøves Rettigheder, Frihed eller Ejendom. Uanset afvigende religiøse Anskuelser vil vi kæmpe for, at vore jødiske Brødre og Søstre bevarer den samme Frihed, som vi selv sætter højere end Livet."

Det er altså en kristen pligt at protestere mod uretfærdighed i samfundet og over for andre mennesker

Retfærdighed er en af de syv kristne dyder. Det er ikke en kristen opfindelse, men overtaget fra græsk filosofi. Traditionelt er den blevet afbildet som en kvinde med en vægt i den ene hånd, et sværd i anden, og ofte med bind for øjnene. Retfærdighed tolkes altså som en afvejning af, hvad der "vejer tungest", altså er sandt (heraf udtrykket tungtvejende argumenter), og som dom over uretfærdighed, symboliseret ved sværdet. At retfærdigheden har bind for øjnene kan tolkes sådan, at der ikke må være personsanseelse eller gøres forskel på folk efter deres status. Men det kan også tolkes sådan, at retfærdigheden er hensynsløs.

Er det specielt kristent? Nej, ikke specielt. Alle mennesker har brug for retfærdighed i samfundet og mellem mennesker. At det er en kristen dyd betyder, at det er en kristen pligt at søge retfærdighed for alle mennesker. Det er ingen selvfølge. Også i vores tid kan vi se, at retsbevidstheden lige så stille bliver til retsfølelse, og at retsfølelsen meget nemt bliver til en følelse af, hvad der tjener mig og mine nærmestes sikkerhed eller et bestemt politisk projekt. At bøje retten betyder, at man gør forskel på folk og indretter lovgivningen på at ramme bestemte mennesker eller grupper. Når det sker, er det som i 1943, en kristen pligt at protestere.

I vores tid er retfærdighed nærmest blevet lig med rimelighed. Det handler meget tit om fordeling: Hvor meget skal jeg have, og hvor meget skal du have? Det gælder fra børnehaven til ægteskabet, at vi bruger ordet retfærdigt om, hvad vi synes er en rimelig fordeling af goderne.

Retfærdighed i kristen forstand er imidlertid mere end lov og ret og lige fordeling af goder. I Biblen bruges retfærdighed om at "færdes ret", altså leve på en måde, der svarer til den guddommelige lov, meningen med livet. Den lov sammenfattes i Det Nye Testamente: "Du skal elske din Gud og din næste som dig selv". At leve retfærdigt er at leve styret af kærligheden. Det går som bekendt ikke altid så godt, og derfor kan ingen mennesker sige om sig selv, at de kun er retfærdige. Vi kan ikke blive perfekte, derfor er vi nødt til at stole på, at vi bliver tilgivet.

Den kristne forståelse af retfærdighed er ikke nødvendigvis blind. Den ser det enkelte menneskes historie og skyld og kan vise nåde og lade dommen få et andet udfald end sværdet. Det er den guddommelige retfærdighed. Den kan også smitte af på samfundets forståelse af retfærdighed. Retfærdigheden skal altid søge sandheden. Og sandheden, ved vi fra retssalene, er svær at finde mellem mennesker. Derfor skal alle sider høres. At lade nåde gå for ret kan man ikke altid i de menneskelige domme. Men hvis vi husker, at retfærdighed ikke kun er et spørgsmål om skyld og straf eller lige fordeling, men også en vej at færdes, hvor vi søger det gode for alle, så er retfærdighed grundlaget for et samfund, der også har plads til nåde.