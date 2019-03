Ret ind - eller bliv hængt ud...

Alex Ahrendtsen indlæg om Mogens Lykketofts drabsplaner på hele Alternativets folketingsgruppe taler for så vidt for sig selv, men fortjener alligevel et par ord med på vejen - selv om jeg overvejer, om det er umagen værd?

Med Ahrendtsen og Henriksen som frontfigurer på DF's korstog mod mennesker uden kolonihave med Dannebrog vajende, bliver kendte og ukendte nedgjort på det groveste.

Rektoren fra Nyborg, som ikke har gjort noget ulovligt, men tværtimod prisværdigt har gjort tilværelsen tålelig for nogle børn, får adskillige ukvemsord/beskyldninger med på vejen, både på skrift og i radioen, af såvel Ahrendtsen som Henriksen.

Advokater, som hjælper asylansøgere: "En almindelig borger kender ikke alle krogene i flygtningeloven, og det gør en asylansøger som regel heller ikke. Den eneste måde, de får kendskab til det på, er, når advokaterne henvender sig og siger: "Vi skal nok hjælpe jer". Og det tjener de så penge på igen og igen." Citat: Alex Ahrendtsen.

Et ungt syrisk par, som er blevet behandlet ulovligt og har fået tilkendt erstatning af domstolen: "Jeg kan næsten ikke være i mig selv, når jeg tænker på, hvor uforskammet det er over for Danmark". Citat: Martin Henriksen.

Mogens Lykketoft: Trusler om drab mod Alternativets folketingsgruppe, Wallah. Alex Ahrendtsen.

Med hans indlæg som baggrund må man tilsyneladende konstatere, ganske overrasket, at:

1. Lykketoft er farlig - og han er jo ikke fra venstrefløjen, men mere samarbejdspartner med DF.

2. At venstrefløjen trods alt kun er medansvarlig for "tingenes tilstand" (hvad mon "medansvarlig" betyder i den her sammenhæng?)

2. At Ahrendtsen - og med ham formodentlig en stor del af DF - rent åbenlyst, ifølge historien om cykelturen, er de eneste kvalificerede til at tage sig af problematiske indvandrere, så det hele ender i positiv forståelse og håndtryk! Og voila, så er integration jo bare et spørgsmål om dygtig DF-pædagogik!

Hvad mon formålet er med Alex Ahrendtsens læserbrev? Det er vel ikke på en så banal baggrund, DF tror, de kan vinde de tabte 200000 vælgere tilbage?