Respekt for psykiatrien - Kristendemokraterne vil ligestille psykiske og fysiske sygdomme

Psykiatrien er et stedbarn i sundhedsvæsenet. Et barn, som få vil kendes ved og prioritere. Det sker på trods af, at psykiske lidelser, ifølge tal fra Psykiatrifonden, bidrager med hele 25 procent af sygdomsbyrden i DK. Kræft står til sammenligning for 17 procent og kredsløbssygdomme for godt 15 procent.

I den del af sundhedsvæsenet, der har med fysiske sygdomme at gøre, er der indført ventetidsgarantier, kliniske retningslinjer for udredning og behandling og inden for prestigeområderne endda behandlingspakker. Det har betydet store forbedringer for overlevelsen. Psykiatrien halter stadig bagefter. Mennesker med svære sindslidelser lever i gennemsnit 18-20 år kortere end resten af befolkningen. Psykiatere siger op, fordi de oplever at skulle udskrive svært syge pga. manglende behandlingspladser. Der er mange fortællinger om, at der ikke er sammenhæng mellem behandlingspsykiatrien og de støtteforanstaltninger, der skal sikre, at patienterne kommer sig. Denne skævhed vil KD arbejde aktivt for at ændre.

Psykisk sygdom skal ligestilles med fysisk sygdom. Ikke kun i teorien, men også i praksis. Man er lige så lidt skizofren, som man er diabetiker - men man kan lide af begge dele! Derfor skal der også ske en kulturændring, for at vi begynder at se på mennesker med sindslidelser som ligeværdige medborgere med samme rettigheder som andre.

Konkret skal ændringerne bl.a. ske i form af koordinerede indsatser mellem behandling- og socialpsykiatri, arbejdsmarkedet og privatpraktiserende psykiatere, psykologer og egne læger, men også i form af oplysning om psykisk sygdom. Mange unge lider i dag af angst eller nedsat selvværd. Den forebyggende indsats til disse unge skal intensiveres, sådan som det er ved at ske ved, at der nu tilbydes gratis psykologhjælp til unge under 25. Indsatserne skal ydes i tæt samarbejde med de unge selv, forældrene, skoler, uddannelsesinstitutioner og frivillige fritidsklubber.

Det er på tide, at psykiatrien integreres i den samlede sundhedsfaglige indsats - det er et sandt paradigmeskrifte.