Reklamer. Verden vil bedrages

Læserbrev: Eller for de lærde: 'Mundus vult decipi', hvilket ifølge Bevingede Ord først skulle være sagt af kejser Neros hofmand Cajus Arbiter Petronius (1. årh. e.Kr.) og senere også være anvendt af Martin Luther.

"Verden vil bedrages," - et begreb der synes at blive mere og mere aktuelt i verden som sådan og så sandelig også mere specifikt i dagens Danmark. Jeg tænker her både på det politiske system, forretningsverdenen, og især når det gælder reklamerne.

Det slår mig, hvor mange af de verserende reklamer på TV der altid slutter med ordene: "spar 2000 kr., spar 344 kr., spar 4559 kr. osv."

I mine øjne sparer man ikke noget, for vi betaler jo den pris, der er gældende lige nu. At man så foregiver, at varen har kostet så og så meget tidligere, er jo sagen uvedkommende. Det lyder bare godt, og ser ud til at love guld og grønne skove til køberen, selv om det blot er den berømte fis i en hornlygte. Om man kan spare 4,99 kr på en tube tandpasta eller fire millioner på en Rolls Royce er jo ligegyldigt, begge dele koster lige nu det, der står på prissedlen, og det må jo være dette, som er gældende.

Og derpå det lille ord "kun." Nærmest alle reklamer benytter ordet "kun" umiddelbart før prisen: "Kun 44.999 kr., kun 319.999 kr. osv., og selvfølgelig gøres der alt for at få prisen til at virke lav, men det er efterhånden blevet absurd. Måske begynder man snart at bruge denne teknik, når det drejer sig om andre ting, som f.eks. nyhederne: I 2015 blev der kun dræbt 40.000 mennesker i trafikken i USA, og i 2015 var der kun 215 masseskyderier i USA. Herhjemme kunne det dreje sig om ældreforsorgen: I år har kun 99 procent af alle plejehjem været underbemandede.

Åh ja, "Mundus vult decipi." Til sidst venter jeg i spænding på den dag, hvor "Go'morgen-værterne" i TV 2 spytter den serverede mad ud på tallerkenen med et: "Sikke da noget forfærdeligt æde".