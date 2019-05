Læserbrev: De frie grundskoler minder mig om regnbuen. For de findes i mange farver og nuancer. Ja, faktisk er de nogle gange som et mageligt el-orgel sunget op af trapperne i Vanløse af Van Morrison - andre gange som en tidlig udgave af Metallica, der sprutter guitarriffs af sted som en maskinpistol. Og heldigvis for det.

For skolen skal være rund, den skal være skæv, udfordrende, inddragende og til tider forudsigelig.

Frie skoler er et demokratisk aktiv i vores samfund. De skabes som lokale læringsmiljøer, der spiller bold op ad resten af samfundet. De har ikke profit for øje, de er selvejende og deres mål er ungerne.

Jeg ville ønske, vi kunne blive lige så nuancerede, når vi i valgkampen talte børn og læring. Ja, måske endda slippe os selv lidt mere fri og male vores holdninger som en anden regnbue.

Lad os tale indhold - i skolen. Hvorfor holder vi egentlig skole?