Regler. Må man skyde vildt?

Læserbrev: Igen oplever vi, at et nidkært embedsværk tolker regler fra EU mere stramt end i andre lande. Landmænd må ikke skyde deres kvæg på marken angiveligt for at mindske risiko for jordbakterier.

Hvis der skal være logik i sådan en fortolkning, må det så også være forbudt at skyde hjorte, harer, vildsvin, ja alt vildt faktisk. Jægerne må fremover nøjes med at fange dyrene og bringe dem til slagtehuset.

EU får skyld for mange ting, men det er måske ikke helt rimeligt, når vi igen og igen oplever danske embedsmænd og politikere, som for alt i verden vil have, at Danmark er EU's duks.