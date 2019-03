Læserbrev: Nu ser det endelig ud til, at regionerne fungerer. Nå, men så lad os endelig få dem nedlagt og opgaverne centraliseret - dog med et lille kommunalt islæt for et syns skyld. Min mangeårige erfaring inden for offentlig administration har lært mig, at når tingene begynder at fungere, så skal de ændres.

Hvor mange kontanthjælpsreformer har vi ikke haft?

Nu trænger Lars Løkke og Kristian Jensen til noget populisme. Valget nærmer sig. De slap ikke heldigt fra skattereformen, som har givet milliardtab (mere end 100 milliarder) og administrativt kaos, grundet et defekt it-system og afskedigelse af 5000 medarbejdere.

Det er helt sikkert, at de også vil mislykkes med centraliseringen af regionerne. Det bliver igen et administrativt kaos med tab af endnu flere milliarder. De politiske taburetter kan købes for dyrt, hvilket Dansk Folkeparti også burde lægge sig for øre i relation til en eventuel nedlæggelse af regionerne. Det var på flere måder i orden at afskaffe amterne, men lad os - ikke for guds skyld, men for befolkningens skyld - beholde de fem regioner.