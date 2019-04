Læserbrev: Lars Løkke, vil nedlægge regionerne og det vil betyde at sygehusvæsenet skal styres fra Slotsholmen af embedsmænd. Samtidig skal kommunerne overtage alt det besværlige, med den nære omsorg af patienterne. I gamle dage havde man kommunehospitaler, som stod for behandling af de syge. Det blev for stor en opgave for mange kommuner, så det overgik til amterne, løsningen virkede og vi må sige at amtssygehusene opfyldte deres opgave og som overbygning havde man Rigshospitalet.

Så opfandt Løkke regionerne som skulle virke med et beskåret budget med krav om centralisering og nedlæggelser af mindre lokale hospitaler, der reelt var betydelig billigere i drift end de store sygehuse. I 1980 kostede en seng på Bogense sygehus 1700 kr. i døgnet. OUH kostede en seng 4500 kr. i døgnet, så man nedlagde Bogense Sygehus for at spare penge.

Lars Løkke mener at stordrift er bedst og billigst, det billige består i at men skærer på ydelserne. Vi kan tage Fynbus: Da det startede var alt flot, men se i dag høje priser og få buslinjer. Politireformen gav færre betjente og mere kriminalitet. Jeg har i tre år haft en tyverisag hos Odense politi. Alt er opklaret, men politiet har ikke tid til at tiltale tyven. Så sagen falder som forældet.

Brandvæsenet blev centraliseret, og en embedsmand blev chef. Det første, der skete, var at man nedlagde de stationer med frivillige brandmænd, for at spare. Dem mangler beredskabet nu.

Så har vi Skat: Man centraliserede og for at spare fyrede man de medarbejdere, der inddrev skat. Resultatet er uoverskueligt.

Men Anders Fog Rasmussen sagde, at han ville nedlægge store dele af staten, for den var ikke til gavn for landet.