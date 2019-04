Regionens vasketøj. Nu får vi så syn for sagen

Læserbrev: Et flertal i Region Syddanmark valgte at udlicitere sin vaskerifunktion til De Forenede Dampvaskerier (DFD) med virkning fra 1.1.2020. Allerede nu viser konsekvenserne sig.

Fremover skal der vaskes tøj i Ålborg og Skovlunde. Det kommer til at gå ud over vores klima, og det med stor effekt. Odense Universitetshospital (OUH) skal have dag til dag levering, hvor er bæredygtigheden?

Medarbejderne er lovet ansættelse også efter 1. januar 2020. Det løfte viser sig, at være mindre værd end det papir som løftet er skrevet på. DFD er indstillet på, at tilbyde så mange som muligt job tæt på deres lokalområde. Udover to sygehusvaskerier i Aalborg og Skovlunde, har DFD også vaskerier til andre brancher i Odense, Vejen, Kolding og Herning. Disse vaskerier oplever i øjeblikket vækst og har behov for at ansætte ca. tre-fire medarbejdere om måneden.

DFD har derfor allerede nu åbnet for en intern ansættelsesproces for medarbejdere fra Syddanske vaskerier. Tilbuddet giver mulighed for at søge en ny ansættelse, dog uden at være omfattet af virksomhedsoverdragelsen. Det vil betyde en ændring i livsvilkårene for betroede medarbejdere, mindre i løn, mindre i pensionsindbetalinger og ingen overdragelse af indgåede aftaler.

Alle medarbejdere hos Syddanske Vaskerier vil blive tilbudt job hos DFD d. 1. januar 2020, men DFD kan ikke garantere, at alle job kan blive fordelt til vaskerierne i Syddanmark. Og er det så reelle tilbud, tilbud som den enkelte medarbejder har mulighed for at sige ja tak til? Tjah, flyt til Ålborg eller Skovlunde eller du er arbejdsløs.

Vi er havnet præcis der, hvor løfterne viser sig at være tomme. SF var imod udliciteringen, SF er stadig imod.