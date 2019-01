For en gangs skyld er jeg enig med en venstremand. Regionsrådsformand Stephanie Lose har fuldstændigt ret, når hun siger, at det er en fejl at nedlægge regionerne. Det ser ellers ud til, at det er netop, hvad hendes partifæller vil gøre. Regeringen har i månedsvis forhandlet med Dansk Folkeparti om en sundhedsreform, og ifølge flere bekymrede Venstre-folk ser det ud til, at regionerne bliver nedlagt. Regeringen er tilsyneladende ligeglad med, at hverken sundhedspersonalet, Danske Patienter eller eksperter ønsker at lukke regionerne.I Socialdemokratiet er vi især bekymrede for, at regeringen vil lade embedsmænd og ikke folkevalgte styre vores sundhedsvæsen. Det er udemokratisk, og jeg frygter, det vil betyde mere centralisering.

I dag har vi borgere mulighed for at holde regionsrådspolitikerne ansvarlige, når behandlingen på sygehuset ikke er i orden, når der bliver fyret personale, og når Bios ikke leverer varen. Hvis det fremover er embedsmænd på et kontor i København, der skal træffe beslutningerne, så er det alt andet lige nemmere at lukke et sygehus eller fyre sygeplejersker. Stephanie Lose siger det glimrende: "Mit parti har åbnet for, at det folkevalgte er noget, vi kan handle med."Min anden bekymring ved at lukke regionerne er, at det ikke løser sundhedsvæsenets problemer. Lars Løkke sidder igen og tegner streger på et danmarkskort, imens det går den forkerte vej i sundhedsvæsenet. En ny struktur kommer ikke til at give sygeplejerskerne bedre tid til at tale med patienterne. Et stigende antal fynboer står uden praktiserende læge. Det løser en ny struktur heller ikke. Det samme kan siges om, at der ligger flere patienter på hospitalsgangene, og der er længere ventetid på kræftbehandling. I Socialdemokratiet vil vi ikke nedlægge regionerne. Vi vil i stedet bringe sundhedsvæsenet tættere på borgerne. Vi foreslår at oprette nærhospitaler, hvor ukompliceret behandling som dialyse eller behandling mod diabetes kan foretages. Vi vil hjælpe de praktiserende læger, så de kan tage imod flere patienter. Det vil vi gøre ved at indføre et halvt års tjenestepligt for nyuddannede læger. Her skal de hjælpe til i lægepraksisser i områder med lægemangel. Vi vil også ansætte 1000 flere sygeplejersker og give flere penge til sundhedsvæsenet i takt med, at der kommer flere ældre og syge. I Socialdemokratiet vil vi løse problemerne i lægepraksisserne og på hospitalerne. Vi vil ikke bruge vores tid på nye skrivebordsøvelser, men i stedet fra dag ét kæmpe for et mere retfærdigt sundhedsvæsen.