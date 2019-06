Regeringsmagt. Politisk Knold eller Tot

Statsminister in spe, Mette Frederiksen fra Nordjylland, forhandler nu med rasende dygtige politikere - p.t. fra den røde blok. Alt det, de ønsker, ønsker et flertal af os borgere også. Skal vi så lytte til det offentlige eller private erhverv om finansieringen?

I det offentlige kan det økonomiske røde tal fortsætte i årevis, faktisk i "evigheden". Vil en kommende regering gøre det samme, vil der på sigt ikke være økonomi til sociale forhold, herunder økonomi til pensioner og veldrevne hospitaler. De fleste af os vil så være på ...

I det private erhvervsliv må de lukke, fyre ansatte, såfremt der er røde tal, altså underskud på bundlinjen.

Livet er som en lagkage. Spiser vi for meget, bliver vi syge og kan ikke passe vort arbejde og så mistes penge.

Skal vi have en rød regering over et par valgperioder, bør man nok ikke vedtage alle ønsker fra den røde blok med det vons, men økonomisere pø om pø, alt efter hvor mange penge samfundet har økonomi til.

Bliver politikerne ikke enige, vil vindstyrken være så kraftig, at radikale igen og igen vender sig om og smiler til Lars Lykke Rasmussen, og vil der så være sol over Danmark?

Jeg har stemt borgerligt, men vil også være tilfreds med en rød regering ledet af en Vendelbo, hvor der er mere lys end i det øvrige Danmark.