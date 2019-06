Regeringsdannelse med kvælertag

Læserbrev: Hvis det skulle lykkes Mette Frederiksen at blive Danmarks næste kvindelige socialdemokratiske statsminister vil historien gentage sig. Første gang blev Helle Thorning-Schmidt "kvalt" af Margrethe Vestager. Med udsigten til, at Mette Frederiksen kan overtage statsministerposten, melder en nærmest overkåd Morten Østergaard sig på banen med den samme hensigt: at bringe sig selv i focus. Begge fra partiet Radikale Venstre.

Den socialdemokratiske minister Svend Auken sagde engang: "Det er lige så svært at holde styr på De Radikale, som det er at sømme en budding op på en væg". Der er vist ikke nogen, der som Svend Auken har "ramt sømmet" bedre i beskrivelse af De Radikale.