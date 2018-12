Regeringens fraværsregler er fravær af sund fornuft

Regeringen har besluttet at ændre fraværsreglerne for gymnasieelever.

Fremover vil det være sådan, at hvis en elev kommer bare et enkelt minut for sent, vil det tælle som fravær for hele timen. Det svarer til at finde en hækkesaks frem for at klippe et julehjerte. Der er ingen forståelse for detaljerne og de utilsigtede effekter. Det handler bare om at virke stor og stærk.

Ved første øjekast synes det selvfølgelig fornuftigt, at elever skal komme til tiden. Sådan vil det jo også være, når de kommer væk fra skolebænken og ud på arbejdsmarkedet. Men selv på arbejdsmarkedet kan det ske, at en bus er forsinket. Mange unge risikerer at komme i klemme med de nye fraværsregler. Ikke fordi de pjækker eller sover for længe. Men fordi de er afhængige af kollektiv transport.

I dag går eleverne ind til timen, selvom de måtte være fem minutter forsinkede med bussen. Så kan de trods alt nå resten af timen. Det incitament ødelægges med de nye fraværsregler. På det arbejdsmarked, som undervisningsministeren refererer til, er det jo heller ikke sådan, at man skal vente til næste klokketime med at møde, hvis man er et minut forsinket på grund af vejarbejde eller en lynlås på barnets flyverdragt, der er kørt skævt.

Det er desværre også et faktum, at alt for mange unge mistrives. Præstationsangst og følelsen af ikke at slå til ødelægger den ungdom, som burde nydes. Ungdomslivet er blevet fyldt med bekymringer.

Alt for mange har angst, depressioner og andre psykiske lidelser. Det burde regeringen i stedet adressere. Så er jeg sikker på, at uddannelsesinstitutionerne godt kan finde ud af at lave lokale regler og tage en snak med de unge, der måtte være mistænkt for syvsoveri og anden skulkeri.

Der skal være plads til at være ung i Danmark. Der skal være plads til at udvikle sig og lære af sine fejl. Jeg tror mange af os, der har passeret studietiden, kan skrive under på, at vi har lært noget af de gange, vi har ramt skævt på bolden.

Det er ungdomslivet, der giver de vigtige erfaringer, som man er afhængig af senere i livet.

Selvfølgelig skal unge passe deres skole og opføre sig ordentligt. Det er de færreste uenige i.

Men endnu strammere regler og hårdere pres på de unge giver næppe et positivt udbytte.

Det gør derimod tillid til skolerne, ordentlige lærerressourcer og forståelse for ungdommen.

Jeg håber, at undervisningsministeren vil klippe et julehjerte af det papir, hun har skrevet sine fraværsstramninger på.

Hun må i øvrigt gerne tage besparelserne med, når hun er i gang med saksen.