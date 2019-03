Regeringen sjofler dyrevelfærden

Palle Reimer skriver her i avisen den 5. marts 2019, at forholdene ved mange dyretransporter i Danmark er en skandale. Det er jeg enig med ham i. Men han skyder forbi i sin kritik, hvor han fremhæver flere socialdemokrater - herunder mig - for ikke at gøre noget ved problemet.

Jeg har selv haft det som en mærkesag igennem hele min karriere, at dyretransporter skulle gøres mere humane og allerhelst begrænses til et absolut minimum.

I 2010 blev jeg kåret som årets dyreven af Dyrenes Beskyttelse for den kamp. Det kom efter, at min europæiske kampagne for at forbyde lange dyretransporter over otte timer havde fået mere end en mio. underskrifter. En pris jeg er meget stolt af.

Som fødevareminister i Danmark fik jeg strammet lovgivningen, så der skulle falde hårdere straffe for at overtræde dyreværnslovgivningen.

Nu er det så kommet frem, at kontroller og sanktioner mod dyretransporter i en årrække ikke har været god nok. Hvad tror læseren mon, at jeg - eller en anden socialdemokrat - ville gøre i den situation, hvis vi havde ansvaret og besad fødevareministerposten? Ville vi bare trække på skulderen? Nej, vi ville selvsagt stramme gevaldigt op. Det gør regeringen desværre ikke. Heldigvis kan vi i oppositionen sammen med DF nu tvinge dem til at gøre det. Så nu sker der noget.

Så ja, Palle Reimer, det er en skandale, at der ikke er sket mere for at forbedre situationen, og tak fordi du og andre dyrevenner kontinuerligt gør opmærksom på det. Men i fremtiden bør du måske rette kritikken mod dem, der faktisk fortjener den.

Dyr er levende væsner, der kan føle smerte, opleve angst og stress. Det skal vi som mennesker tage alvorligt. Og det skal afspejles i al lovgivning. Vi skal simpelthen være bedre til at passe på dyrene.

At den nuværende regering mildest talt ikke går meget op i dyrevelfærd burde ikke være en overraskelse. Ligeså lidt som det kan have forbigået nogens næse, at det faktisk er noget, jeg og mit parti er meget optaget af.