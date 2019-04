Reformsyge eller sundhed

Regeringen, inklusive dens skyggeparti, fører valgkamp på en såkaldt sundhedsreform. Det kan da være godt med debat om vort sundhedsvæsen. Men det er noget skidt, når der laves uvirkelig valgpropaganda og oppiskes tomme slagord. Min mening kommer her:

Personligt har jeg meget godt at sige om vores sundhedsvæsen. Først og fremmest har jeg mødt dygtige medarbejdere, der er til at forstå og som er til at tale med.

Jeg er klar over, at der er alvorlige problemer forskellige steder i landet. Der er visse steder mangel på praktiserende læger og sygehuslæger. Der er også mangel på plejepersonale. Der løbes for sygeligt stærkt.

Selvfølgelig skal der være mulighed for samarbejde mellem praktiserende læger, kommuner og sygehuse. Der er allerede forbilledlige eksempler på, at der kan samarbejdes godt til gavn for patienterne.

Der er slet ikke brug for en sundhedsreform. Der er brug for løbende udvikling. En forudsætning for, at det hele løber sundt rundt er, at der er læger, sygeplejersker og andet personale nok. Med huller og mangler går det ikke.

Hvordan skaber man den bedste udvikling? Det skulle man hellere tale om i stedet for at slås. Det skal man tale med faggrupper og patientorganisationer om. Lad os i fællesskab stille den rette diagnose og dernæst i fællesskab finde frem til den rette behandling. Og glem ikke alle de sunde kræfter, vi kan bygge på. Vi har ikke brug for blå heksedoktorer, der er bidt af reformsyge og høj valgfeber.