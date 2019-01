Reform. Regeringen skaber tryghed i sundhedsvæsenet

Regeringen vil uddanne flere praktiserende læger og oprette flere ydernumre. Samtidigt skal alle førstegangsfødende have ret til to dage på hospitalet.

Familielægen er indgangen til sundhedsvæsenet. Din familie skal have adgang til en praktiserende læge, som er tæt på, hvor I bor, og som kender dig og din families sundhedshistorik. Det sikrer, at I får den bedste behandling.

Desværre er der i dag cirka 100.000 danskere, som ikke har adgang til en fast læge, fordi der især i de tyndt befolkede områder er mangel på praktiserende læger, og syv ud af 10 praktiserende læger har lukket for tilgangen af nye patienter. Derfor vil regeringen uddanne 100 flere praktiserende læger og samtidigt oprette 100 ekstra ydernumre, så afstanden imellem de praktiserende læger bliver kortere. Alle skal have adgang til en fast praktiserende læge - også dem, der bor uden for byerne.

Heldigvis er det ikke kun, når vi er syge, at vi har brug for sundhedsvæsenet. For førstegangsfødende er det mindst lige så vigtigt, at der er ro over overskud til, at de kan komme godt igennem fødslen og de første dage efter. Det giver tryghed og skaber nærhed imellem forældrene og barnet. Derfor vil regeringen også give alle førstegangsfødende ret til at blive på hospitalet i to døgn efter fødslen, så alle får en god start på livet. Det skal være let for danskerne få hjælp, når de har brug for det. Derfor vil regeringen oprette et lægevagtsnummer til vagtlægen, som vi kender det fra vagtcentralen og alarmcentralen. På den måde bliver det mere enkelt at få kontakt til vagtlægen, når du har behov for det, og det skaber tryghed.

Vi konservative prioriterer tryghed og nærhed i sundhedsvæsenet højt. Derfor er jeg også rigtigt glad for, at regeringen nu kan præsentere et udspil til en reform af sundhedsvæsenet. Det fortjener danskerne.