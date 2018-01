Rederierne skaber beskæftigelse på landet

Vækstplan: Bedre rammer for udvikling af den maritime sektor vil styrke fundamentet for bosætning og erhvervsudvikling i land- og yderkommunerne, hvor 66 pct. af de danske søfolk bor. Derfor var det en god dag, da erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) præsenterede regeringens vækstplan for Det Blå Danmark.

Vækstplanen skaber nemlig bedre rammebetingelser for søfarten og hele den maritime klynge. Det sikrer arbejdspladser og bosætning i landdistrikterne, hvor mange søfolk bor. Derfor er det godt, at regeringen styrker en i forvejen unik dansk styrkeposition, for når Det Blå Danmark har vind i sejlene, så er det godt for yderområderne.

Et af de elementer, der vækker særlig stor glæde er, at planen betyder, at ansatte på skibe i offshoreindustrien skal omfattes af den såkaldte sømandsskatteordning, der blev vedtaget i forbindelse med finansloven.

Det er rigtig godt, at ansatte på offshoreskibe nu bliver ligestillet med andre søfolk, da det forbedrer konkurrencebetingelserne for danske rederier, hvilket er nødvendigt for at fastholde og tiltrække skibe under dansk flag og dermed arbejdspladser og bosætning i hele landet.

Et andet element, vækstplanen bidrager til at sikre, er kompetencer og uddannelser, som vil komme landdistrikterne til gavn, da man muliggør, at optaget på de maritime uddannelser, som ligger spredt i hele landet, kan øges. Uddannelsesmuligheder rundt i hele landet er simpelthen afgørende for, at unge mennesker kan blive boende i deres lokalområde. Planen er et rigtig godt skridt mod at styrke den mulighed.

Alt i alt må konklusionen være, at regeringen med planen bidrager til vækst og arbejdspladser i mange af Landdistrikternes Fællesråds medlemskommuner f.eks. Esbjerg, Frederikshavn, Svendborg, Hjørring, Lemvig, Fanø, Langeland og Samsø. Det fortjener ros.