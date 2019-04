Sundhedsreform: Avisen Danmark satte søndag fokus på de ændringer, der lægges op til i den sundhedsaftale, der er indgået mellem regeringen og Dansk Folkeparti, og som også vil føre til en nedlæggelse af regionerne. Selvfølgelig er antallet af akutberedskaber ikke uvæsentlig, men som formand for Reddernes Fagforening er jeg også spændt på, hvem der skal overtage driften af landets ambulancer, og hvad det betyder for patienterne og for mine kolleger?

Hovedspørgsmålet er om ambulancekørsel skal i udbud, eller om man lægger det ind under det offentlige, sådan som det er sket i Region Syddanmark? Uanset hvad skal redderne endnu en gang igennem en periode med usikkerhed om, hvem de skal arbejde for, og hvor de skal arbejde.

En ambulanceredder kan ikke bare skifte arbejdsgiver, da der er meget få arbejdsgivere på landsplan. I Danmark er der kun 3 arbejdsgivere for ambulanceredere, som kører ambulance. Der er Falck, Ambulance Syd og Hovedstadens Beredskab. Så vi kan i modsætning til en tømrer ikke bare skifte arbejdsgiver, hvis vi er utilfredse med arbejdsforholdene, fordi den næste arbejdsgiver måske befinder sig flere hundrede kilometer fra vores bopæl.

I dag er der stor forskel på, hvad en redder må i de forskellige regioner - dette på trods af, at vi reddere har den helt samme uddannelse. I Region Sjælland og hos Ambulance Syd har redderne flest kompetencer, men det er meget forskelligt, hvordan man må bruge kompetencerne rundt om i landet.

Med en nedlæggelse af regionerne kommer vi godt nok ud over, at hver enkelt region selv kan bestemme, hvordan man vil udnytte vores kompetencer og omfanget af vores præhospitale behandling. I modsætning til hospitalerne, hvor regionerne eksempelvis ikke må sætte forskellige standarder for service eller behandling. Som formand for Reddernes Fagforening ser jeg derfor om nogen frem til at få svar på, hvilken løsning, der vælges, når regionerne falder bort. Hvilken region udpeger staten som skabelon for, hvad redderne må udføre? Vælger man fremover at udnytte reddernes kompetencer fuldt ud over alt i landet, eller vil man sætte baren efter laveste nuværende fællesnævner?

Da regionerne for 12 år siden blev indført som et led i Strukturreformen, var det blandt andet målet at ændre på antallet at sygehuse/hospitaler og spare på de offentlige sundhedsudgifter. Dette har man gennemført gennem blandt andet 2%-aftalen, hvor alle offentlige myndigheder hvert år skal effektivisere eller spare og dermed sænke udgifterne med 2%. Det er Folketinget, der vedtager Finansloven, men det er regionerne, der bliver sat til at effektuere besparelser med mærkbare konsekvenser for vælgerne. Og blandt andet har man i flere regioner vurderet, at de præhospitale beredskaber var meget dyre og derfor oplagte sparemål.

De firmaer og kommuner, der tidligere drev ambulancetjenesterne, havde efter regionernes mening et for stort overskud. Derfor valgte man at sætte ambulanceopgaverne i udbud, ene og alene med det at formål at få udgifterne sænket i de områder, hvor der har været konkurrence. Desværre har det haft den uheldige bivirkning, at rigtig mange reddere er stoppet, hver gang de har skulle skifte arbejdsgiver i forbindelse med et tabt udbud. Usikkerheden i ikke at vide, hvem eller hvor man skal arbejde efter et udbud, har fået mange kolleger til at skifte branche, da redder-faget er blevet for usikkert, og lønnen ikke længere står mål med arbejdsvilkårene.

Derfor er det bekymrende, at der i denne debat om lukning af regionerne endnu ikke er én eneste politiker, der har forholdt til ansvaret for det præhospitale setup. Måske har de slet ikke har tænkt over det, uagtet at lukning af sygehuse fører til længere afstande fra borger til sygehus og gør det præhospitale setup endnu mere livsvigtigt i fremtiden. Flere akutberedskaber og flere lægebiler ser godt ud på papiret, men det er os derude på vejene, der skal tage den langt største tørn.