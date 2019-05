Red de vilde bier i din egen have

Bier: Biodiversiteten er under pres. Det fortæller senest en ny FN-rapport, som viser at op imod en million arter er truet af udryddelse. Også i Danmark har vi udfordringer. Det gælder fx de bestøvere, herunder i særlig grad de vilde bier, som er vigtige for mangfoldigheden af floraen og for at sikre en bedre kvalitet og større kvantitet af afgrøderne i både marken og haven.

Det er blandt andet mangel på føde, overvintringssteder og redepladser, som skaber problemer for de mange forskellige arter af bier. I Danmark har vi således hele 292 forskellige arter.

Den gode nyhed er, at rigtig mange danskere med små midler kan gøre en forskel.

Landbrug & Fødevarer lancerede sidste sommer kampagnen "Bivenlig", som har fået flere hundrede landmænd til at melde sig til at tage bivenlige initiativer.

Men man behøver slet ikke at være landmand med mange hektar for at gøre en forskel. Parcelhusejeren og sommerhus- og kolonihaveejeren kan også tilrettelægge pasningen af deres arealer, så de vilde bier får bedre vilkår. Selv indholdet af altankassen kan bidrage. Og det kræver kun en lille indsats, og at man måske giver afkald på en lille smule af sin lyst til at have orden i haven.

Man kan f.eks. udlægge bunker af sten eller kvas på et tørt sted eller lade dødt ved som træstubbe ligge i haven. Andre veje er at bygge et decideret bihotel, at plante bivenlige blomster, så der hele tiden er noget, som blomstrer i haven, og ikke at klippe hækken, før den er afblomstret. Det er også godt ikke at klippe græsplænen så ofte og lade mælkebøtter, kløver og bellis blomstre.

Det er små indsatser med god effekt for mange arter, som har det svært. Vi håber, at alle der har muligheden vil være med til at slå et slag for de vilde bier.