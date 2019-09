Realkredit. Ældre bliver diskrimineret

Læserbrev: Det er nok et udtryk, de fleste kender, men nogle går et skridt videre, bl.a. Realkredit Danmark. Her har man fået foretaget et operativt indgreb for at være på den helt sikre side, man har fået bukserne syet fast til kroppen.Jeg har søgt om et tillægslån på 100.000 kr. til udskiftning af et 60 år gammelt eternittag, samt omlægning af det eksisterende lån til det lave 1/2-1 procent 30-års-lån. Det vil så gøre det, at min husleje bliver 150 kr. mindre. Men, men, men, ak nej, det kan desværre ikke lade sig gøre, for ifølge Realkredit Danmarks kreditbibel har jeg som folkepensionist, 76 år, ikke tilstrækkelig rådighedsbeløb til overs hver måned til at kunne få det til at løbe rundt.Skulle vi lige lade den stå et øjeblik, medens vi grubler. Altså, med andre ord, min økonomi forbedres med 150 kr. mdl., og så kan det pludselig ikke længere "løbe rundt"? Det til trods, at jeg de sidste 16 år som efterlønner og folkepensionist aldrig har haft problemer, selv om jeg kun har den nøgne folkepension og en meget lille ATP. Jeg har endog fremsendt en nærmest minutiøst og detaljeret skema med de faste månedlige udgifter året igennem.Der er en gigantisk friværdi i mit hus, så det er ikke sikkerhed for lånet, der er problemet. Nej, problemet er deres "bibel", der kalkulerer med, at dette og hint koster så og så meget årligt for en husejer. Nej, der er forskel på folk, og hvad man bruger pengene til. Man skal sætte tæring efter næring og ikke bruge penge, man ikke har.Det er på tide, at Ældresagen og andre kommer på banen, for dette er aldersdiskrimination, så det basker.