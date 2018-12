Rapport fra en it-afhængig stakkel

Mandag eftermiddag. Pludselig kan jeg ikke hverken sende eller modtage mail. Jeg prøver igen og igen. Slukker og tænder min MacBook Air flere gange. Det plejer at hjælpe. Men ikke denne mandag.

Ringer kl. 17 til Stofa-support. Bliver modtaget af en kæk kvindestemme, der siger: Vi glæder os til at hjælpe dig..." derefter en lang plamamse om, at min samtale bliver optaget, så Stofa kan blive endnu bedre til at hjælpe dig. Derefter valgmuligheder 1,2,3,4 - jeg vælger 1. Problemer med mit Stofa-produkt.

"Alle vore konsulenter er optaget, du er nu nr. 54 i køen...... " Satte min mobil på højtaler, lagde den på bordet, så jeg kunne foretage mig noget andet i ventetiden. Multitaske hedder det. Da der blev sagt "du er nu nummer 21 i køen....."havde jeg været på i 27 minutter. Nu blev forbindelsen afbrudt. Klik dut....

Efter endnu to opringninger med lang kø gav jeg op. Jeg besluttede at ringe dagen efter, når Stofa åbner kl. 8.. Kl. 8.05 ringede jeg op. Samme kække indledning som før, derefter: "Du er nu nr. 32 i køen." Efter tyve minutters forløb fik jeg en venlig konsulent, "Hej du snakker med Mads, hvad kan jeg hjælpe med". Efternavne eksisterer ikke i Stofa. Jeg fremførte mit problem. "Det kan jeg ikke hjælpe dig med, Niels Ole. Du skal ringe til Apple-Support, da du har en Mac."

"Jamen, jamen, jamen" gentog jeg igen og igen..."Niels Ole vi kan ikke hjælpe dig....." Han brugte mit fornavn igen og igen og sluttede: "Hav fortsat en god dag." Det sagde han Gud-hjælpe-mig.

Da jeg ringede til Apple-Support, var jeg nær drattet af min stol. Jeg kom omgående igennem til en medarbejder. Max et minut. Jeg satte den flinke Thomas (her bruger man også kun fornavne) ind i mit problem. Thomas overtog min skærm (det kan de i Apple) og forsøgte at hjælpe mig. Men alle mine koder viste fejl igen og igen.

Efter en god time blev jeg bedt om at ringe til Stofa igen for at høre, hvorfor koderne ikke virkede. Herre jemini, ikke Stofa igen! Men jeg gør, som der bliver sagt. Efter tre forsøg med henholdvis nr. 57, 42 og 37 i køen kom jeg endelig igennem til Palle. Men forgæves. Jeg havde selvfølgelig efterprøvet mine koder på forhånd. Men her var ingen kære mor, de koder virker, som de skal. Vi kan ikke hjælpe dig, sagde Palle-Stofa til mig.

Igen Apple. Men vi fik ikke løst mit problem. Jeg havde det efterhånden som en narkoman, der ikke har fået sit daglige stof. "Min mail virker ikke, hjælp mig, hr. doktor....hjælp". Hele tirsdagen gik med dette desperate ringeri.

Onsdag morgen kørte jeg til Humac-butikken i Vejle Bryggen-Center, hvor jeg havde købt min MacBook Air et halvt år før. Jeg var der kl. 9.45.Men forretningen åbnede først kl. 10. Men her foran Humac-butikken var jeg trods alt nr. 1 i køen.

Da panserrullegardinen kørte op, gik jeg ind. Straks kom en helt ung mand, "Jens Trainee" stod der på hans navneskilt. Lidt underligt efternavn, tænkte jeg. Jeg sagde: "Lortet virker ikke, vil du prøve at genopsætte min Stofa-mail igen". Og vupti fire minutter senere havde han først slettet den gamle opsætning og geniinstalleret den nye - hvorefter alt virkede..." Æhhh tak, tak" fik jeg fremstammet!

Jeg var målløs: "Hvad koster det"- ingenting, sagde den unge "Jens Traniee". Jeg blev endnu mere målløs. Hvis det altså kan gradbøjes.

Glad var jeg, kørte hjem uden at komme til at køre i en kø. Men "køerne" har de stadig i Stofa. På vejen hjem ringede jeg nemlig til Stofa for at høre, hvor lang køen var i dag "Du er nu nr. 58 i køen.....".

Tænk at jeg har en telefon-og mailudbyder, der næsten er umuligt at komme kontakt med pr. telefon og mail!