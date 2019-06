Radikale muslimer

Læserbrev: Var det Nemesis, der ramte Rasmus Paludan (SK), der under den forgangne valgkamp med alle midler prøvede at provokere herboende muslimer til at deltage i sin enlige valgkamp. Det lykkedes ham heldigvis stort set ikke at provokere muslimerne, ud over en mindre flok forvirrede muslimer, kriminelle slagsbrødre og autonome, der fulgte ham, som de nyttige idioter, de var for hinanden.

En valgkamp, der opstod tilfældigt, og blev ført under dække af ytringsfriheden og kostede samfundet et unødvendigt millionbeløb. En demonstration i afbrænding af koraner og gentagelser at de samme ord igen og igen. Er det ytringsfrihed eller en demonstration i, hvordan ovennævnte nyttige idioter hjælper hinanden til at provokere omgivelserne.

Og er det rimeligt, at den danske politistyrke skal stå til rådighed for disse provokationer? Forståeligt, at politiforbundets formand, Claus Oxfeldt, sætter spørgsmål ved rimeligheden i dette foretagende. Ikke om vi skal beskytte ytringsfriheden. Naturligvis ikke. Men rimeligheden i provokationerne for provokationernes egen skyld. Rasmus Paludan fik sin omtale, men mellem 98 og 99 procent af afgivne stemmer ville ham ikke. Og efterfølgende bliver der nu talt om at foreslå, at nye partier skal have dobbelt så mange underskrifter for at kunne stille op. Sikkert en god ide set i lyset af, at Stram Kurs' modsætning kunne være det næste galimatias, vi kunne opleve på arenaen. Nemlig Hizb ut-Tahrir.

Men det er aldrig så galt, det ikke er godt for noget, siges der. Paludan fik udløst den demokratiske proces, der har været undervejs længe. Ønsket om, fra alle, at flere af muslimerne går til valgurnerne. Det havde Radikale Venstre nok ikke set komme nu, men de blev belønnet for et årelangt politisk arbejde i ghettoerne, sammen med bl.a. Enhedslisten. Også under valgkampen, hvor flere af de partier, der vil bryde Vollsmose ned, udeblev fra et valgmøde. Med eller uden grund.

Så mon ikke vi fremover vil opleve en ny slags valgkampe, hvor "Radikale muslimer" vil lære demokratiet at kende, og hvor valgmaterialet er noget, der deles ud, og ikke brændes som provokation.