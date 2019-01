Racisme. Min races mange farver

Hvidvask blev årets ord i 2018. Hvis kriteriet for denne status var hyppig brug, tror jeg, at "racisme" var blevet valgt.

Uanset, hvor jeg vender mig hen, og hvilket medie jeg frekventerer, optræder dette ord massivt, og hidtil kun forkert.

I de ca. 60 år, jeg har haft min omverden i min hverdag, har ordet racisme i alt væsentligt kun været brugt om muslimer. Det er mennesker, der bekender sig til en bestemt tro og intet andet.

Hvad har det tilhørsforhold med race at gøre?

En hund, en gris og en abe er f.eks. af anden race.

Hvis vi for en stund opdeler mennesket i racer, definerer videnskaben tre hovedgrupper: den europide, den afroide og den asiatiske.

Mange muslimer bor eller har rod i Mellemøsten - lige som mange jøder. Langt de fleste af dem tilhører den etniske gruppe, semitter. Samme race som os etniske danskere, der er af germansk type, inkluderende katolikker, lutheranere, baptister, metodister, missionærer - you name it.

Lige nu er en fremtrædende tv-reporter kommet i pseudo-racismens fedtefad for at sige grisefarvet for åben skærm.

Så nu er jeg nok ramt, selv om jeg er meget farverig: grisefarvet på store dele af kroppen, rød på næsen, sort mellem tæerne, grå på læberne, brun i leverpletterne, grøn i misundelsen, hvid i samvittigheden, blå i øjnene, gul i leveren og numsefarvet, hvor solen aldrig kommer.

Såh.....hvor er det lige, jeg skal føle mig mest krænket?

Det bliver nok et hårdt job at finde ud af.