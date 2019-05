Rådkvinde for børn og unge: Send Vollsmose-forslag til mig

Vollsmose står overfor en massiv forandring. I alt for lang tid har bydelens børn haft nogle andre forudsætninger end børn i resten af Odense. Det er ikke retfærdigt, det er ikke lighed, og det kan vi ikke ignorere. Det skal ikke være postnummeret, der afgør, om man som voksen ender i kriminalitet eller med uddannelse og job, eller hvor langt og sundt ens liv bliver.

Drømmen om gode børneliv er forældre og politikere fælles om, og Vollsmoseopgaven løser vi bedst sammen. Forude venter en svær men nødvendig proces. Vi politikere og eksperter drøfter igen og igen - med hjælp fra fagfolk - fakta, forslag og fremtidsperspektiver med hinanden, og det vil vi blive ved med. Både i fortrolige rum og i byrådssalen.

Men jeg har også brug for børnenes stemmer, de unges stemmer, mødrenes og fædrenes stemmer og bedsteforældrenes stemmer. Jeg har simpelthen brug for jeres hjælp til at komme i mål.

Derfor vil jeg som rådkvinde for børn og unge gerne invitere medarbejdere og borgerne mere med ind i min proces. Helt konkret så håber jeg at få fyldt indbakken med konstruktive, kreative og konkrete idéer til, hvordan Vollsmose bliver et godt sted for alle børn at vokse op.

Hvordan gør vi med skolerne og dagtilbud - og med fritidslivet? Hvordan får vi alle med? Hvordan bør vi kommunikere, hvad skal vi gøre mere af, og hvad skal ændres, hvis vi med jeres øjne vil give områdets børn og unge en endnu bedre hverdag? Måske har I blik for noget, der kan være vigtigt for de kommende beslutninger.

Fortæl mig om det. Send en mail til sucl@odense.dk. Gør mig klogere på jeres tanker, erfaringer, input og forslag. Og hvis dansk er svært, så skriv på dit modersmål - alle stemmer tæller og er vigtige. Jeg kan ikke love, at jeres forslag bliver til virkelighed, men jeg vil garantere, at jeg vil læse dem, lytte til hvad I siger og bruge det som afsæt til det store stykke arbejde, der venter foran os.