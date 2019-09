Q-park. Griskhed og grådighed

Læserbrev: Søndag d. 25. august var jeg til et møde på Dan Hostel i Odense og skulle finde et sted at parkere. Lige i nærheden var der en stor åben plads, belagt med grus, hvor der holdt nogle få biler. Jeg havde travlt og kunne ikke forestille mig, at der kunne være p-afgift her, på en søndag. Men da jeg kom tilbage nogle timer senere, hang der en hilsen fra Q-park under min vinduesvisker. 790 kr, afkrævet en søndag på en plads, hvor der stort set ingen biler holdt. Hvad er meningen?

Jeg bor i Randers, hvor man også skal betale for parkering, men om aftenen og i weekenden kan man holde gratis, også i midtbyen, hvor der ellers er dårlig plads. Ifølge min hilsen fra Q-park holdt jeg på plads 1928, Østre Stationsvej 85, Viva, Odense. Hvordan man finder frem til pladsnummeret er mig en gåde, bruger man GPS-navigation? Og hvad er Viva? Ifølge Google et center, som har været planlagt siden 2011, men som ikke er bygget endnu. Det skulle bygges på "den gamle slagterigrund". Måske der hvor jeg parkerede?

Jamen så har jeg jo helt tydeligt holdt i vejen. Det er ikke urimeligt, at man tager betaling for parkering for at regulere trængslen i byområder, men her var ingen trængsel. Q-park opererer med en nidkærhed, der måske hellere skulle kalde griskhed og grådighed. Det er besøgende, der går i fælden. De lokale er sikkert klar over, at de skal vogte sig. Jeg er medlem af en organisation, der ofte holder møde i Odense og undertiden tager besøgende med på sight-seeing.

Skulle jeg blive guide for besøgende, skal vi i hvert fald ikke se Odense. Skråt op med Jernbanemuseum, Den fynske landsby, Odense Zoo og H.C. Andersens hus. Jeg er sur. Det her kan Odense simpelt hen ikke være bekendt.