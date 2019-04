Psykisk syg bundet i sin seng i 13 måneder - hvordan kan det ske i Danmark?

Psykiatri: Jeg er dybt rystet over DR's nylige historie om en ung, psykisk syg mand, som i 13 måneder har været bundet til sin seng på Retspsykiatrisk Afdeling i Aalborg. Hvorfor har han det?

Svaret er, at der i mere end et år ikke har været plads til ham på den ene institution i Danmark, der er sikker nok til at kunne modtage ham. 13 måneder i en seng. Ingen bevægelse, minimal social kontakt - ja, ikke engang muligheden for at gå en tur i det fri.

Mens denne mand lå i sin seng, udkom den borgerlige regerings længe ventede plan for psykiatrien frem mod 2025. Så hvad skriver den borgerlige regering mon om retspsykiatrien i sin nærmest kuldsejlede plan for psykiatrien?

Regeringen skriver i planen, at privathospitaler skal have lov til at dele medicin ud til ambulante patienter i retspsykiatrien. Der skal også forebygges bedre, så der bliver mindre brug for retspsykiatrien, og der skal nedsættes en arbejdsgruppe, som skal analysere retspsykiatrien og komme med forslag til mulige tiltag til bedre sagsbehandling

Der står til gengæld ikke et ord om flere sengepladser til de mennesker, som er bundet til deres senge, eller om flere penge til retspsykiatrien, selvom antallet af patienter er vokset med 9% siden 2010.

Den unge mand i DR's indslag er psykisk syg - så syg, at der er brug for særlige foranstaltninger for at kunne behandle ham. Dem er der desværre for få af i Danmark, og hvad er løsningen så i Danmarks psykiatriske sundhedssystem? At spænde ham fast til en seng med bælte og fodbånd, mens man magtesløst venter på bedre tider - i dette tilfælde tog det 13 måneder. Nu kan han ikke gå, han er blevet livstruende overvægtig, og tilliden til det system, der skal behandle ham, er forståeligt lille.

Økonomisk såvel som menneskeligt er sagen en katastrofe. Under de 13 måneders fiksering har patienten været overvåget 24 timer i døgnet - vel at mærke timer, der er brugt, uden at der har været en behandling. Det er altså en stor udgift - penge, der udelukkende er brugt på at fastholde og opbevare et menneske.

Det er den samme historie, der går igen overalt i psykiatrien. Besparelser, der måske nok varmer i Folketinget, men som medfører øgede udgifter andre steder i systemet. Så bliver der sat fokus på at udskrive hurtigere, der ansættes "flow-medarbejdere", og det lykkedes. Hurra for det - penge sparet. Desværre betyder den effektive udskrivning, at der bliver flere utilstrækkelige behandlinger, så patienterne må indlægges igen og igen - og igen - penge spildt.

Manden, der var bundet fast i 13 måneder, led den skæbne, fordi den særligt sikrede institution ikke havde plads til ham. Denne institution er bygget, så det er muligt at udvide den, men det er staten, der skal finansiere udvidelsen. Noget der heller ikke er nævnt i regeringens plan for psykiatrien. I København er der to patienter på venteliste til den samme institution, og i 2014 var en mand fastspændt til sin seng i 10 måneder på Middelfart Sygehus' psykiatriske afdeling. Historien fra Aalborg er altså ikke den eneste - der er tale om en helt legitim praksis. Et arbejdsredskab, der tages i brug, når der ikke er plads til mennesker, der hvor de rent faktisk hører til.

Derfor spørger jeg dig, sundhedsminister Ellen Trane Nørby: Hvor mange patienter er i dag bundet til deres senge i det danske sundhedssystem på grund af pladsmangel?

Kan du se, at din regerings manglende vilje til at udvide den særligt sikrede institution i Slagelse koster mange penge og menneskeskæbner i andre dele af psykiatrien? Synes du ikke, det er en umenneskelig behandling af syge mennesker? En skamplet på vores samfund? Spørgsmålet er måske i virkeligheden, hvem der bør skamme sig.