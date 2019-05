Psykiatrien skal på finansloven - og det haster

På kant: Psykiatrien er underfinansieret, der mangler psykiatriske sengepladser og patienter bliver udskrevet før tid for at få plads til nye. Alt for længe har psykiatrien været underprioriteret, og alt for længe har politikerne ignoreret problemerne.

Psykiatrien har i årevis fået drypvise bevillinger, men det er altså på tide, at psykiatrien bliver taget seriøst og får en fast plads på finansloven. Det er især vigtigt i lyset af, at satspuljen blev afskaffet på finansloven for 2019. Det tabu, som knytter sig til psykiske diagnoser skal brydes, og det sker ikke før, vi får anerkendt psykiske lidelser på samme niveau som fysiske. Så længe man skal svinge dankortet hos psykologen, men kan nøjes med at vise sygesikringskortet hos lægen, så er der en skævvridning og ulighed i sundhed, som vi ikke bør acceptere.

Der er både behov for, at behandlings- og socialpsykiatrien bliver løftet, men også at sammenhængen mellem de to bliver styrket. Der bør oprettes en ny ungdomspsykiatri, så overgangen mellem børne- og ungdomspsykiatrien til voksenpsykiatrien ikke er så brat. Og så bør det være gratis at gå til psykolog, så det ikke er størrelsen på din eller dine forældres pengepung, som afgør, om du kan få den nødvendige hjælp.