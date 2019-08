Protest. Hønge kan skade Danmark

Læserbrev: Med henvisning til læserbrev fra Karsten Hønge i Fyens Stiftstidende tirsdag den 13. august 2019, vil jeg gerne på egne vegne højlydt protestere mod, at en offentlig politiker i Danmark (medlem af Folketinget med et par tusind stemmer) på mine og andre borgeres vegne (sådan vil det helt sikkert blive opfattet af den amerikanske presse) stiller sig op på gader og stræder og protesterer mod USA's præsident Trump, som jo på demokratisk vis er valgt af mange millioner vælgere. Ved du Karsten Hønge, hvor meget du kan skade Danmark med din optræden? Hvad nu hvis den amerikanske befolkning pludselig udbryder: "Hvad er det for en loppe, der gør i Danmark? Den tror da vist noget om sig selv, siden den vil belære os om, hvem vi skal stemme på, den vil vi ikke lege med, slut." Det er sådan nogen som dig, Karsten Hønge, der får mig til ikke at stemme på politikere fra det repræsentative demokrati. I er ikke mere end lige valgt ind i Folketinget, før I tror, I kan tillade jer alt på borgernes vegne. Jeg vil ikke deponere min stemme i dette system. Jeg er tilhænger af oplyst og medbestemmende demokrati som i Schweiz.