Problem. Det går tilbage for Odense Fjord

Læserbrev: Jeg har tidligere ytret bekymring omkring forholdene for fritidsfiskerne i Odense fjord (FS dec. 2017). Dette var omkring fredninger, udsætning af fisk mm.

Dette her er praksis-viden i forhold til, hvordan forholdene er i Odense inderfjord og forandringer inden for de sidste fem år. Fra år 2014 kunne jeg som fisker fange ca. 20-40 skrubber, når jeg satte to-tre garn. Dette er så stødt gået nedad lige siden. Når jeg ser bort fra den voldsomme varme sidste år, hvor der hverken var ål eller skrubber at fange, har jeg forrige år kunnet fange mellem nul og fem skrubber pr. gang. Nu handler det her ikke om, hvad jeg kan fange og spise, men derimod om at noget er rivende galt i fjorden.

For ikke længe siden var der en artikel om et voldsomt nedadgående antal af diverse fugle i fjorden. Bekymrende. For i samme periode er der sket et fald i antal af fangede fisk. Nu kan vi jo ikke tælle fiskene i fjorden, som fugle kan tælles, men vi kan se, hvad vi fanger. Og vi, der er nogenlunde kendt og har fisket her i mere end 20 år, ved som regel nogenlunde, hvor der kan fanges fisk.

Jeg har talt med dem, som tager vandprøver i fjorden, og de fortæller, at der er blevet mere forurenet. Samtidig kan jeg læse, at landbruget ikke har levet op til de aftaler, der er lavet.

Jeg bliver vred, når jeg som fisker skal forholde mig til stramninger og fredninger for os, når der bliver færre fisk at fange grundet forurening. De fleste fiskere i Skibhusene er blevet på land, for der har ikke været fisk at fange. Jeg bliver vred over, at fugleliv forsvinder, og det, man arbejder i, er plantning af ålegræs. Det bliver den sædvanlige omgang reparation i stedet for at se på årsager. Det kunne være rart med politiske tiltag, der tør sige "problem" og ikke "udfordring" og gøre noget ved det.