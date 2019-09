Private aktører. Stop eksperimenter med ledige

Synspunkt: Af Fyens Stiftstidende 4. september fremgår det, at blå blok er indstillet på at få private aktører på banen til bekæmpelse af den høje ledighed i Odense Kommune. En både klog og rigtig beslutning efter min vurdering. Odense Kommune har i årevis eksperimenteret med beskæftigelsesindsatsen, hvilket frikommuneforsøget er et "godt" eksempel på. Det afstedkom, at de helt store syltekrukker kom frem til syltning af ledige, og alt for mange befinder sig stadig i krukkerne.

Èn af forklaringerne på den høje ledighed kan derfor direkte relateres til frikommuneforsøget, hvor de lovpligtige tre måneders samtaler blev skrottet og mange ledige efterladt på den billigste offentlige forsørgelse, kontanthjælp.

Samtaler gør det dog langtfra alene, for de er blevet genoptaget. Men dét, der, efter min mening, stadig mangler, er en håndholdt indsats fra første ledighedsdag. Og netop den håndholdte indsats leverer private aktører. Borgeren er tilknyttet én fast konsulent under hele forløbet, som både fungerer som job-og virksomhedskonsulent, følger tæt op på borgerens praktikforløb og afleverer løbende progressionsrapporter til borgerens sagsbehandler. Og så har mange private aktører socialrådgivere ansat som konsulenter, hvilket jeg finder væsentligt.

Jeg ser udelukkende fordele i at ansætte private aktører til bekæmpelse af den høje ledighed i Odense Kommune og afklaring af sygemeldte borgere. Der er alt for længe blevet eksperimenteret med ledige og sygemeldte. Nu må eksperimenterne ophøre og fagfolk træde til både af hensyn til den enkelte ledige/sygemeldte borger, men også samfundsøkonomien.