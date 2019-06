Prioritering. Drop letbane 2

Læserbrev: Kære politikere drop nu det letbane 2-projekt og få de mange millioner i letbane 2-kassen med i alle de besparelser I vil gennemføre, fordi det går så dårligt med Odenses økonomi. Tænk jer nu om. Man kan godt ændre tidligere beslutninger, som blev taget for snart mange år siden, da man traf beslutningen om at anlægge letbane 1, der har været med til at ødelægge hele Odenses økonomi og også vil være med til at gøre det i fremtiden med det store underskud letbane 1 vil komme med. Vi vil aldrig få statstilskud til en letbane 2 og ikke engang den skatteforhøjelse, der kom, har hjulpet på økonomien. Og hvorfor har vi den højeste arbejdsløshed i Danmark?

I Aalborg er man klogere. Der har man besluttet at bruge el-busser fremover, de er meget billigere og langt mere fleksible.

Nu er der så den der taskforce, der i dag udtaler, at der kommer til at mangle yderligere 600 millioner kr. på grund af flere ældre og børn. Det vil der jo også gøre i andre kommuner, hvis deres påstande er korrekte, men de andre kommuner hyler ikke så meget som her i Odense. De skattepligtige indtægter vil jo også stige, men det siger ham professor Jørgen Søndergaard intet om. Han mener så heller ikke, at ny teknologi og robotter vil hjælpe, da de også er dyre. Det er ikke det, jeg læser og hører fra andre kloge hoveder.