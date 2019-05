Prioriter anstændigt, når I skal omprioritere

Kære politikere i Odenses børn og ungeudvalg.

Der skal omprioriteres i kommunen, og der skal findes penge til velfærd. En stor stigning af børn (og ældre) presser Odenses økonomi. Det er en åbenlys nødvendighed at prioritere områderne, og det kræver mange penge. Så langt så godt.

Forslag til prioriteringerne er jeg, som formand i BUPL Fyn, derimod rystet over.

Dagtilbud i Odense har i de sidste mange år været igennem en lang række af sammenlægninger og strukturændringer. Den sidste omstrukturering er endnu ikke faldet på plads, før der nu foreslås endnu en omgang. Det er pinligt, at man nu foreslår at tage fra netop det område, der skal styrkes.

Det er børn, vi snakker om. Børns hverdag og udvikling. Børns trivsel og dannelse. Omsorg for vores børn. Forældres garanti for stabile, udviklende og trygge forhold for deres små. Flere børn, kvalitet og udvikling kræver ikke større områder og færre ledere, endnu en gang. Kvaliteten i Odenses daginstitutioner handler i høj grad om ledelse og af medarbejdernes kvalifikationer. Et godt arbejdsmiljø, faglig sparring, tid til udførelse af opgaven, uddannelse og tid til forældrene er afgørende for et barns muligheder i livet. Det er ikke en selvfølge, at det fungerer, så stop nu med at udhule det.

For selvom der er tilført midler fra skatten, så er Odenses daginstitutioner ikke i nærheden af en - for os i BUPL Fyn - anstændig normering. Der er sådan set ikke noget, der ligner minimumsnormeringer, og andelen af pædagoger er langt fra høj nok. Daglige ledere har de fleste steder børnetimer OG ledelse af huset. Giv nu de ledere arbejdsro. Begge dele er afgørende for høj kvalitet.

Med en nedprioritering af ledelse og endnu en omstrukturering vil borgmesterens ord om at holde den kvalitet, der er i dag, ikke være en mulighed. Det, der er brug for, er investering, ikke mere nedprioritering. Lyt til forældrene, når de demonstrerer på søndag d. 2. juni i hele landet. Deres budskab er klart. Det er mit også.