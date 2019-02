På kant: Åååh, hvor er jeg træt af de elektroniske mediers primitive automatjournalistik. 20. februar blev borgmesteren i Assens Kommune, Søren Steen Andersen, interviewet af to prototype automatjournalister fra Radio24syv. Deres ærinde var helt legitimt: Hvad bilder Assens Kommune sig ind, når man kun vil gøre rent hos kommunens ældre borgere hver femte uge? Men når så borgmesteren forsøgte at give de reelle forklaringer - nemlig, at Assens Kommune hvert år efter udligning er trukket fra overfører mere end 300 mio. kr. til de rige hovedstadskommuner, og at Christiansborgs politikere ved lov har forpligtet dem til en lang række udgifter, de ikke har dækning for - affejer journalisterne arrogant borgmesteren med bemærkningen: Det må du snakke med Christiansborg om. Og i stedet giver de sig til primitivt inkvisitorisk at spørge borgmesteren ud om hvor ofte, hvor grundigt, hvor godt han selv får gjort rent på sit borgmesterkontor. Helt ærligt, hvor dybt kan journaliststanden synke?

Kære hr. og fru journalist. Det er jeres opgave at gå til Christiansborg og spørge, om borgmesteren har ret eller ej, når han - garanteret efter grundige undersøgelser og overvejelser - giver landspolitikerne skylden. Dét er opgaven, og ikke et barnligt, primitivt og klodset forsøg på at lokke borgmesteren i et baghold ved at sammenligne med rengøringsstandarden på borgmesterkontoret. Bagholdet er blot et altid sikkert kneb, så journalisten kan lune sig i kollegaers beundring over en øl i kantinen, men det har ikke noget med rigtig journalistik at gøre. Det er derimod en væsentlig del af grunden til, at journalister er helt i bunden af danskernes troværdighedsskala.