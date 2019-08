Prestigeprojekt. Kernevelfærd frem for letbane

Synspunkt: Letbanens Etape 2 til Vollsmose er et prestigeprojekt for odenseanernes hårdt tjente skattekroner. Etape 2 er planlagt til at gå fra Seden Syd, igennem Vollsmose og til Odense Zoo. Pris: 1,6 mia. kr. Det vil sige tre gange så meget, som det beløb borgmesteren indkalder hele byen til velfærdsmøder om.

Det er penge, kommunen skal tage fra renoveringer af skoler, daginstitutioner, plejehjem, fortov og anden byfornyelse. Ved en kort tur rundt i vores velfærdsinstitutioner vil det hurtigt stå klart, at en del af vores børn bliver passet i utidssvarende lokaler, der er skoler hvor vores unge bliver undervist i dårligt indeklima og nogle ældre lever på plejehjem, der har brug for renovering. Det hænger ikke sammen for Venstre.

De foreløbige prognoser for antallet af passagerer på etape 2, viser et underskud i omegnen af 50 mio. kr. om året. Det svarer godt og vel til driften af 1,5 folkeskole om året! Hvis Odense havde styr på kernevelfærden, kunne der være et rationale i at udvide letbanen med en ekstra rute til et område, hvor der var et passagergrundlag, men der er hverken styr på kernevelfærden eller et tilstrækkeligt passagerergrundlag pt.

Letbanens etape 2 skal integrere Vollsmose med resten af byen og gøre det til et attraktivt område. Vi tvivler på, at nogle skinner vil gøre op med de store problemer, der er i Vollsmose. Her er der i højere grad brug for en hård og kontant beskæftigelsespolitik, nul tolerance over for kriminalitet, sundhedsindsatser, nedrivning af betonblokke og fremhævelse af mønsterbrydere. Skinner vil ikke rette op på at Vollsmose er Danmarks største ghetto med høj kriminalitetsrate, meget høj andel ledige og lavt uddannelsesniveau. Hvis en transformation skal indebære en øget betjening af offentlig transport, så er flere og hyppigere busser en mulighed, der er langt billigere.

Odense har være et stort vejarbejde siden letbanens etape 1 begyndte. Odense har brug for ro i trafikken og mindre kø. Vi skal se, hvordan etape 1 kører, lade byen vænne sig til at et 42 meter langt tog skal igennem, lade den blive til en integreret del af den kollektive transport og få en del af odenseanere til at vælge letbanen frem for bilen, der hvor det giver mening for den enkelte. Når dette er sket og byen har haft ro fra vejarbejdet i nogle år, kan vi i 2030 tage stilling til om letbanens etape 2 skal være en realitet.

Teknologierne udvikler sig med lynets hastighed i dette årti. Hvem havde for bare få år siden forestillet sig fremkomsten af selvkørende biler og busser eller for bare halvandet år siden, at der ville stå 800 elløbehjul i Odense, som man kan leje med sin telefon og køre 20 km på, kun drevet på strøm. Nye biler på det danske marked kan i dag tilpasse farten til den forankørende og dreje i de fleste sving af sig selv, og når vi kigger ud i verden, kan bilerne meget mere selv, samtidig med flere og flere kører på el. Hvis vi låser byen fast på skinner, kan vi ikke trække dem op igen og de 1,6 mia. kroner er brugt.

Med disse mange overvejelser har Venstre besluttet, vi ikke ønsker letbanens etape 2 i Odense inden for de kommende år. Vi kan alle se mange positive fordele ved at udbygge letbanen, men de store ulemper overvejer fordelene. Dette håber vi resten af Odense Byråd også vil overveje, når de skal forvalte skattekronerne.