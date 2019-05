Pressen skal ikke bestemme, hvad vi skal mene om de højreorienterede partier

Ensidigt: I kronikken i avisen Danmark i lørdags gav Christian Have klart udtryk for, han mener pressens dækning af de såkaldte højreekstremistiske partier bør debatteres. I samme ombæring kan man så diskutere den massive dækning af de venstreekstremistiske partier, som jeg ynder at kalde dem.

Gennem alt for mange år har det nemlig ikke været velset at forholde sig kritisk til situationen i vores land eller komme med tydelige beviser for det bedrag, den venstredominerede regering har fyldt befolkningen med.

Nu er der - endelig - kommet nye partier på banen, som tør og gør dette - og straks skal der stilles spørgsmålstegn ved, om pressen nu også bør udbrede deres holdninger. Selvfølgelig skal den det!

Vi har haft en bedragerisk regering en årrække, der har hyldet migration som det eneste saliggørende for landet og ikke har handlet ansvarsfuldt ved at begrænse migration, men blot skåret ned på alle andre punkter, så der var råd til migration. Vi har set "væmmeligboere", der i hobetal tog imod alt og alle med flag, rundstykker og brunsviger - uden at tænke over, hvad det ville føre med sig af udgifter og tilpasning fra danskernes side -og ikke omvendt, og - værst af alt - vi har været tvunget til at høre på venstrefløjens pladderhumanistiske holdninger og nedgørelse af vi andre, som er realistiske omkring situationen.

Jeg vil godt pointere, at jeg ikke er racist, men - realist.

Derfor skal pressens dækning af alle partier selvfølgelig fortsætte, så det kan være op til befolkningen og ikke pressen eller regeringen at drage sine egne konklusioner om, hvad der er rigtigt eller - forkert.